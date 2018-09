Špion, který se dostal až před Kim Čong-ila: Nahrávací zařízení měl ukryté v přirození

Podařilo se mu to, co nikomu před ním. Jihokorejský špion Park Chae-seo pronikl do KLDR, získal důvěru tamního vedení země a dokonce desítky minut jednal s vůdcem Kim Čong-ilem. To je skutečný, dvacet let starý příběh, na jehož motivy nyní v Koreji vzniknul knižní a filmový bestseller, který vyprodává knihkupectví a kinosály. Špion Park v rozhovoru přiznává, že v době setkání se severokorejským krutovládcem měl nahrávací zařízení umístěné v penisu.

Příběh, který bere dech, asijská variace na legendárního 007. To je životní story jihokorejského špiona Park Chae-sea, který se před dvaceti lety setkal tváří v tvář se severokorejským lídrem Kim Čong-ilem. Jeho příběh dnes vyprodává jihokorejské knihkupectví a kinosály, jen během prvních třech týdnů od premiéry film The Spy Gone North v kině shlédlo pět milionů Korejců. Nyní špion Park promluvil o okolnostech svého starého husarského kousku v exkluzivním rozhovoru.

„Žít jako špion bylo extrémně stresující a náročné,“ vzpomíná Park v rozhovoru pro agenturu AFP. „Mohla mě odhalit sebemenší chyba, zaváhání, stupidní přeřeknutí.“ Trest by byl fatální. Severokorejský režim je známý krutostí k vlastním obyvatelům, těžko si jen představovat, jaká muka by musel zažít špion nenáviděné mocnosti, se kterou je KLDR formálně stále ve válečném stavu.

Park do jihokorejské vojenské rozvědky nastoupil v roce 1990, jeho prací bylo shromažďování informací o severokorejském jaderném programu. O pět let později vstoupil do tajné služby ANSP, kde mu bylo přidělena jeho přezdívka – Černá Venuše. S krytím obchodníka se starožitnostmi přesídlil do čínského Pekingu, a vybudoval si rozsáhlou síť severokorejských kontaktů. Když pomohl v Číně uvězněné dceři vlivné severokorejské rodiny, dostal Park kromě pozvánky do Pchjongjangu i možnost kontraktu na natáčení reklam propagujících Severní Koreu. To byla nabídka, kterou nešlo odmítnout. Tím spíše, že se dostal i ke zprostředkování prodejů historických vykopávek, zejména keramiky, mezi Severokorejci a Jihokorejci.

Park byl natolik schopný, že se v roce 1997 dostal až před samotného Kim Čong-ila. S ním se za přísných bezpečnostních podmínek sešel asi na třicet minut, vzpomíná. „Doteď si pamatuji, že měl chraplavý, zastřený hlas,“ vypráví Park pro agenturu AFP. „Na obavy nebo nervy jsem neměl čas. Naopak, byl jsem naprosto klidný. To, že jsem se setkal s Kim Čong-ilem, znamenalo, že mi Severokorejci věří.“ Park dodal, že byl speciálně vyškolený pro případ odhalení. Rozvědka jej naučila, jak se zabít jen za pomocí prstů, které tlačí na vybraná citlivá místa lidského těla.

Severokorejský vůdce se podle Parka zajímal zejména o možnosti prodeje historických keramik a o nadcházející prezidentské volby v Jižní Koreji. Celý rozhovor pak Park nahrál pomocí speciálního zařízení, které měl umístěné ve svém penisu, načež se vrátil do Jižní Koreje.

Namísto osudu hrdiny ale Parka čekaly jenom trable. Kvůli úniku informací jej vyhodili z tajné služby, v roce 2010 byl Jihokorejci zatčen kvůli podezření ze špionáže – nyní pro KLDR. Park samotné předávání informací nepopřel, tvrdí ale, že šlo o bezcenné informace, které vynesl jen proto, aby získal důvěru Severokorejců. Celý proces byl politicky motivovaný, uzavřel Park.