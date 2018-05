Sponzoři mají strach, televize váhají a úředníci nás podrazili, říká autorka scénáře o muslimech

Na sezení s potenciálními sponzory filmu je vždy přítomný strach, říká v rozhovoru pro INFO.CZ režisérka a scénáristka Lucia Klein Svoboda, autorka snímku Pirko či aktuálního scénáře Jako v ráji. „Jednak strach z teroru z muslimské strany, ale i strach z toho, jaký vliv by to mělo na jejich byznys,“ tvrdí scénáristka, jejíž scénář pojednává o střetu křesťanské a muslimské kultury. „A to přesto, že zde máme pomyslnou svobodu a islamizaci Evropy zvládneme.“

Po pěti letech jste dopsala scénář k filmu o střetu křesťanské a muslimské kultury. Jaké jsou první reakce?

Rozporuplné, protože jsem napsala něco velmi politicky nekorektního. Scénář k filmu Jako v ráji popisuje, co se nyní děje v Evropě, pohledem zemí Visegrádské čtyřky. Snažím se sdělit, že naše čtyři země – Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko - mají spoustu věcí společných. Například, že nejsme nadšení z islamizace Evropy, a že to je důvod, proč nás zahraniční média vykreslují jako barbary. Jsme v nich popisováni jako stát, který nespolupracuje, nepřijímá kvóty, který se ptá na otázky, na které se ptát nemá.

A vy s takovým popisem nesouhlasíte.

Nesouhlasím. Já jsem přesvědčena, že ostatní státy nám vůbec nedokáží porozumět. Tomu, kde se my jako Češi a ostatní postkomunistické státy nacházíme. Jak vnímáme naši svobodu. A jak vnímáme sami sebe. Vždyť i my sami s tím máme problém, stále hledáme vlastní identitu. A nyní jsme součást Evropská unie, které vlastně moc nevyhovuje, aby ty evropské státy byly až příliš samostatné. Například na stránkách ministerstva kultury se můžete dočíst záměr vývoje evropské kultury, píše se tam, že kulturní rozdíly dělají války a proto je potřeba je potírat. Z toho mi plyne, že by jednotlivé státy měly od svých kultur pomalu odcházet, aby tak mohla vzniknout jedna společná evropská kultura. Nevím, co si o tom myslet. Kdo a podle čeho a tu kulturu bude určovat?

A proto jste napsala svůj scénář o příbězích muslimů ve Visegrádu a střetávání různých kultur?

Ten scénář vzniká už pět let, jen loni se pohnuly ledy. Podařilo se nám v Karlových Varech vyhrát první cenu Filmové nadace. To bylo pro mě naprosto nečekané, vyhrát s takovým tématem. Jsem přesvědčená, že jsme uspěli jen proto, že šlo o anonymní hodnocení. Kdyby tomu tak nebylo, tak ten scénář nevyhraje. Hovořím hlavně po zkušenostech se Státním fondem kinematografie, kde jsem viděla, že sami členové komise přesně neví, jak mají formulovat svůj postoj k tématu. Jak vylekaně koukají jeden na druhého.

Proč? O čem scénář konkrétně je?

Jsou to čtyři příběhy lásky – z každé země Visegrádu jeden – o střetu našeho a muslimského přístupu k životu. Každá z našich zemí má s islámem úplně jinou zkušenost, což se snažím divákům ukázat. Scénář ale nehodnotí, neukazuje prstem, že někdo je hodný a někdo zase zlý. Nastavuje zrcadlo. K žádné straně z popisovaných stran jsem se nepřikláněla, jen jsem popsala věci tak, jak jsou, byť politicky nekorektně.

A s tímto scénářem jste si šla na Státní fond kinematografie pro grant.

Ano, film mě vyjde na 74 milionů, fond jsem žádala o několik milionů. Byli jsme ale odmítnuti už u první fáze vývoje navzdory tomu, že nás původně jejich expert, vynikající scénárista pan Čabřádek, doporučil. Měli jsme také kladný ekonomický posudek. A zamítnuto. Pan předseda komise mi později řekl, že peníze bych dostala nejspíš jen v případě, že bych to kompletně přepsala. Prý kdybych to „poněkud zpoetizovala“, cituji.

To vás muselo naštvat.

Naštvat... Spíš jsem nevěřila svým uším. Slyšet, že na poli umění spolu řešíme ideologickou správnost by snad mělo šokovat každého. Začala jsem přemýšlet nad tím, jestli se tam dosazujou lidé se správným ideologickým vnímáním. Jestli jsou tam lidé, kteří prezentují ty správné představy. Měla jsem při obhajobě projektu pocit, že kdyby mě tam oslovovali soudružko, bylo by to čestnější a hra by byla pojmenovaná.

Grant jste tedy nedostala, jak velká komplikace je to pro vznik filmu?

Nedostat grant je vždycky komplikace. Některé produkční firmy si na grant chodí jako do cukrárny, my nejsme ten případ. Situace je nyní taková, že máme skvělého sponzora, který nám opravdu pomáhá. A nyní se snažíme jednat s televizemi, kde jsou nějaké přísliby spolupráce, ale podle mě čekají, jak se situace vyvine. Chápu, že je to ožehavé téma, a že je každý opatrný, ale umění by mělo být přeci o tom, že se bourají tabu a poukazuje se i na věci, které nejsou bezproblémové.

Jak tu celou situaci vnímáte?

Jsem překvapená. Netušila jsem, že šťouchneme do tak velkého vosího hnízda.

Opravdu? Vždyť jen těžko v Evropě v posledních letech nalézt kontroverznější téma, než je islám.

Ano, ale nechápejte mě špatně. Ten film není kritika islámu. Je to film který hovoří o spolužití bez „poetizace“. A já naprosto nechápu, na základě čeho Státní fond kinematografie vyhodnotil můj scénář jako nevhodný. Já osobně jsem přesvědčena, že o těchto tématech je třeba mluvit a rozhodně se jako oni nebojím o to, jak by to údajně měla pochopit ta hloupá masa. To mi bylo řečeno, že je hlavní problém. Lidé mají právo udělat si vlastní názor sami a nemělo by se jim předkládat, jak to mají vnímat.

A to byl podle vás hlavní důvod, proč jste státní peníze nedostala?

Podle mě ano. Při sezení na grantu nezaznělo jediné slovo o špatné ekonomice, nebo o scénáři. Zaznělo tam jen to, že mají strach, jak to veřejnost pochopí a že lidi jsou hloupí.

Nyní se tedy snažíte nahradit výpadek peněz?

Pochopitelně. Není to vůbec lehké. Máme tady pomyslnou svobodu, islamizaci Evropy zvládneme, ale při sezení se sponzory je vždy přítomen strach. Strach za prvé z možného teroru z muslimské strany a pak strach na poli byznysu. Většina českých firem je propojená s německou ekonomikou a bojí se, že kdyby se účastnili takového projektu, poškodilo by jim to podnikání. My film chceme točit v šesti zemích, bude tam jedenáct jazyků, všude budou přítomní orientalisté a překladatelé, kteří to budou kontrolovat. Proto je to tak finančně náročný projekt, a proto je ta částka 74 milionů.

Jací orientalisté?

Ptáte se mě na konkrétní jména. Zatím je nechci zveřejňovat, tak jsem se s nimi dohodla. Jsou to kapacity ve svém oboru, ale vzhledem ke kontroverzní povaze snímku taky čekají, jak se politická situace v Evropě vyvine. Víte, kritické vnímání stavu se trestá i v akademických kruzích.

Podle vás při udílení grantu zazněly i pochyby ohledně aktuálnosti tématu.

Ano, bylo tam řečeno, že lidi to téma vůbec nezajímá. Že je virtuální a neaktuální. Já jsem opačného názoru. Myslím si, že je dobré taková témata téma řešit dříve, než vyvolají velké problémy. Než se dostaneme do stejné situace, jaká je nyní v Německu, Švédsku a Francii.

V jaké situaci jsou nyní v Německu?

Stačí si přečíst noviny, muslimské populace je nyní v Německu téměř pět milionů.

Jde asi o pět procent populace…

Zatím. Migrace přece ještě neskončila. A kdy skončí? Podívejme se do historie a ukažme si v dějinách období, kde koexistence evropské a muslimské kultury byla bezproblémová. Z toho vyvozuji, že dělat film o hladkém spolunažívání těchto dvou světů by bylo nepravdivé.

Jste přesvědčena o tom, že Evropská unie to téma bere na lehkou váhu? A jak se to podle vás dotýká Česka?

Kdyby to EU brala na lehkou váhu, tak by nechala říkat věci pravdivě. Neumlčovala by lidi postihy a neinvestovala by tolik prostředků do pozitivní propagandy. Nelíbí se mi to. Myslím, že to vidí každý, kdo se tím zaobírá. Pokud se politické ovzduší - a je, jaké je - změní a může se to stát, tak nastane také islamizace Čech, Slovenska, Polska, Maďarska. I kdyby se to nestalo, tak islamizace Evropy nás bude ovlivňovat. Už nás ovlivňuje. Myslíte, že když v Česku bude 5 procent muslimů, až poté bude lepší čas klást tyto otázky a dělat o nich film? Pojďme o tomto problému hovořit otevřeně už nyní. Pojďme si říct, že tady máme nějaký multikulturalistický model a jak se k němu postavíme a pojďme si zároveň říct, co všechno jsme ochotni tolerovat. Muslimové vnímají mnoho věcí jinak než my, například morálku nebo spravedlnost. Zkrátka, spojením s touto kulturou vznikají tenze právě z důvodu jiných společenských pravidel.

V čem například?

Řeknu to jednoduše na příkladu. Jejich nejsvětější muž byl válečník. Jaké má postavení žena u nás a jaké v jejich kultuře? Mohamed měl čtrnáct manželek a jeho nejoblíbenější manželka byla Aischa, které bylo šest let. Dětské svatby jsou u nás nepředstavitelné. V našem světe takové lidi nazíváme pedofily. Je to politicky nekorektní? Muslimové z jejich pohledu nedělají nic špatného, je to součást jejich kultury. Z našeho pohledu je to ale naprosto nepřijatelné. Nebo se mýlím?

I v křesťanské kultuře a historii je mnoho momentů, které bychom dnes hodnotili jako naprosto nepřijatelné.

Ano, a to je ten rozdíl. My dokážeme hovořit o naší víře kriticky a o chybách, které jsme udělali. A to je ten rozdíl. Kritizují a odsuzují muslimové něco ze své historie? Já si myslím, že je strašně arogantní si myslet, že když si pustíme do Evropy islám v takové míře, tak že to dopadne jen tak, že jen my ovlivníme je a oni nás nikoliv. I my také budeme muset ustoupit ze svých pravidel a ze svého způsobu života, pokud opravdu chceme nekonfliktně koexistovat. Co jsme ochotní tolerovat? Od jakých norem jsme ochotní upustit?

Takto vykreslujete muslimy ve scénáři?

Dala jsem si záležet na tom, a proto jsem oslovila tolik kapacit, aby se scénář co nejvíce dotýkal skutečnosti. Všichni tam figurují jako lidé s tužbami, chybami a se snahou či nesnahou chápat druhé, očištěné o pohled pozitivní diskriminace. V Čechách, ale i v ostatních státech Visegrádu vznikly dvě skupiny lidí. Jedni muslimy zdémonizovali a ti druzí je absolutně obhajují. Nic mezi tím není. Filmem chci říct, že jsou to lidi jako my, ale s jiným hodnotovým žebříčkem. A o tom je nutno mluvit. Ne v obecné rovině, ale o konkrétních otázkách.

Jaký je podle vás hlavní problém?

Zdá se mi, že když hovoříme o integraci, tak by to znamenalo, že by muslimové museli upustit od své víry. Že by se některých věcí museli vzdát. Je to logické. Ale, když se podíváte na základní fakta o islámu, uvidíte, že jsou tam některé věci, které náš systém nepřipouští. A chtít, aby je přizpůsobili nám, je přímý zásah do jejich svobod. A proto jsem napsala čtyři příběhy lásky, kde nikdo není zlý, nebo hodný. Jde jen o lidi, kteří se snaží žít stejně, jako jste vy nebo jako jsem já. Jenže tito lidé často vnímají dobro odlišnou optikou a často se pod tlakem své kultury musejí zachovat jinak, než bychom my chtěli.

Jak důležité téma to pro vás je?

Moc. Ale na druhé straně jsem strašně unavená z toho, co se děje. A tak hluboce zklamaná, že musím toto řešit. Je to aktuální pohled V4, který možná napoví taky jiným státům, kde se nacházíme a proč. Je pro mě zarážející, že má Evropská unie integrační fond, kde podporuje filmy se správným vnímáním islamizace. Říkám si, že kdybych udělala film, kde Mohammed pomáhá babičce přes přechod a všechno je krásné, tak bych takovéto problémy neměla. Nebo kdyby v tom scénáři šlo o Čechy a Slováky a nejednalo se o muslimy, vůbec nikoho by to nezarazilo. Jsou to zcela normální situace.

Nyní je to tedy tak, že vám chybí nějaká částka a můžete začít točit? Chcete začít ještě letos?

Chceme. Ano. My už bychom mohli začít točit, ale bez státních podpor, bez televizí to bude těžké. Chceme, aby ten film byl opravdu kvalitní, a aby se dostal mezi lidi a otevřel všechny ty pandořiny skříňky. Nechci si představit, jak mi sdělí předseda fondu, že i když to natočíme, nepustí nás do kin. Prý se ve svých kruzích o tom bavil. Jako společnost se nacházíme ve velmi vážném bodu, kdy si svobodu slova musíme začít chránit.