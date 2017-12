Brno

Moravská metropole zorganizovala trhy hned na dvou místech. Ústředním místem bude náměstí Svobody. Návštěvníci, kteří spíše než po kultuře touží po občerstvení, by měli zamířit na Dominikánské náměstí. Právě tam si budou děti moci pohladit některá ze zvířat z brněnské zoo.

Český Krumlov

Český Krumlov je pohádkové místo po celý rok, o to více ale před Vánoci. Nabídne nejen vůni svařáku a punče, ale také živý betlém nebo řemeslný jarmark. Štědrý den pak bude ve znamení „medvědích Vánoc“. Už od brzkých ranních hodin budou moci všichni přinést jedlé dárky pro místní medvědy, a to přímo do jejich výběhu.

Křivoklát

Předvánoční atmosféru si určitě užijete i na jednom z nejznámějších českých hradů. Křivoklát bude hostit adventní trhy dva poslední víkendy před Vánoci, kromě svařáku a sladkých dobrot ale návštěvníky potěší i bohatý hudební a divadelní program.

Praha - náměstí Míru

Adventní trh na náměstí Míru není sice největší v Praze, ale v posledních letech proslul spíše svojí klidnou atmosférou. Stejně jako na ostatních pražských trzích si letos budou moci zájemci o svařák nebo punč vybrat, jestli si ho chtějí odnést v keramickém hrnečku nebo vratném plastovém kelímku.

Chvalská tvrz

Kouzelná předvánoční akce proběhne 3. prosince i ve Chvalském zámku v pražských Horních Počernicích. Kromě klasických adventních trhů se zde budou moci děti seznámit s téměř zapomenutými tradicemi, jako je například návštěva hrůzu nahánějících Lucií. Pak je ale bude čekat zasloužená odměna, budou moci svá přání odevzdat do Ježíškovy pošty.