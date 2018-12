Svědectví dětí z nacistických táborů i zvěrstva sudetských Němců. TOP články INFO.CZ o historii

Sto let republiky v číslech i na stránkách deníku legionáře

Letošním posledním, ale možná nejvýznamnějším výročím bylo založení Československa v roce 1918. Dobu, která vzniku samostatného státu předcházela, a především drsný život na frontě první světové války jsme vám přiblížili díky třídílnému autentickému deníku legionáře Rudolfa Kachlíře, který narukoval do rakousko-uherské armády, onemocněl tyfem, po návratu na ruskou frontu se dostal do zajetí a vstoupil do legií, se kterými se přes Japonsko, Singapur a Egypt vrátil domů.

Sto let republiky jsme se také pokusili přiblížit sérií infografik, které srovnávaly život v Česku nyní a v roce 1918. Z čísel například vyplynulo, že dříve se manželé rozváděli především kvůli nepřekonatelnému odporu a nyní často kvůli hádkám o peníze. Výrazně vzrostl počet věznic, ale naopak muži-učitelé se někam vytratili. Ženy rodí méně dětí, ovšem významně poklesla kojenecká úmrtnost.

Mnichovská dohoda z pohledu Beneše, sudetských Němců i historiků

Uplynulo také 80 let od Mnichovské dohody, o které mnozí Češi mluví jako o dokumentu, který zlomil Čechům páteř. V sérii článků a doprovodných infografik jsme podrobně rozebrali klíčovou osobnost prezidenta Edvarda Beneše, zjišťovali jsme původ takzvaných sudetských Němců a přinesli jsme také mrazivá svědectví Čechů, kteří museli ve strachu o život narychlo opustit obsazované pohraničí. K věčné otázce „Měli jsme se tehdy bránit?“ se v naší anketě vyjádřila řada odborníků.

Nové okolnosti útoku na Heydricha, sonda do života českých gestapáků i málo známý plán na poněmčení Čechů

Kromě výročí podpisu Mnichovské dohody jsme i nadále pokračovali v odhalování zajímavých skutečností z období druhé světové války. V rozhovoru s historikem Pavlem Kmochem zazněla odvážná myšlenka, že parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš si možná těsně před útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vyměnili role a vše tak mohlo dopadnout úplně jinak.

Prostřednictvím dochovaného památníčku devítileté Věrky Vejvodové z internačního tábora jsme připomněli drsný osud dětí odbojářů, které nacisté zavraždili kvůli pomoci parašutistům. Přestože se nacisté snažili sirotky převychovat, z deníčku vyplývá, že celou válku na své rodiče nezapomněli a psali si navzájem vlastenecké verše, které dojímají i po více než 70 letech.

Díky rozhovoru s historikem Janem Zumrem jsme poodhalili osobní život velitelů protektorátního gestapa. V profesním postupu jim často bránil nedostatek vlastních dětí a ideálním velitelem řídící úřadovny byli třicátníci s právnickým diplomem v kapse. Z nových poznatků navíc vyplývá, že skoro polovina členů velitelského sboru gestapa v protektorátu po válce unikla jakémukoli trestu.

Badatel Jiří Padevět v červnovém rozhovoru uvedl, že oproti obecnému povědomí na území Česka v době protektorátu existovaly desítky nacistických táborů, které se brutalitou mohly rovnat známějším koncentračním táborům. Jedním z nejhorších byl tábor v Dětřichově u Moravské Třebové, což byl speciální porodní tábor pro ženské vězenkyně, především pro Rusky, Ukrajinky a Polky. Když tyto ženy otěhotněly, byly sem odvezeny a musely v příšerných hygienických podmínkách porodit. Krátce po porodu zde zemřelo asi 300 dětí.

Speciál k výročí srpna 1968

Od invaze vojsk Varšavské dohody 21. srpna uplynulo přesně 50 let. I po tolika desetiletích vnímají pamětníci tuto událost velmi bolestně. Na základě veřejné výzvy se redakci přihlásilo mnoho lidí, kteří se rozhodli se čtenáři podělit o své vzpomínky na dobu počátku okupace. INFO.CZ u příležitosti výročí vytvořilo speciální microsite, jejímž cílem bylo vtáhnout do tehdejší atmosféry nejistoty, nabídnout příběhy pamětníků z celé republiky, sérii infografik o armádách, obětech i politických vězních a dva velké rozhovory s Petrem Pithartem a Michaelem Hauserem. Stránku Srpen 68 najdete ZDE.

Komunistický teror, anticharta i nevyrovnání se s komunistickým režimem

Kromě zločinů nacismu jsme se zaměřili i na připomínání komunistické zvůle. V příběhu matky a dcery Štěrbových jsme upozornili na drastické postupy komunistických vyšetřovatelů, kteří bez jakékoli piety pohazovali těla zemřelých vězňů do hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově. Ukazuje se, že tato zoufalá doba poznamenala nejen rodiny vězňů, ale i jejich další potomky, kteří rodinnou bolestí trpí dodnes.

V rozhovoru s historikem Petrem Blažkem jsme připomněli dobu kolem roku 1977, kdy vznikala Charta 77 a jako její protipól takzvaná Anticharta. Ačkoli ji tehdy ze strachu před zákazem vystupování podepsala většina českých umělců, někteří dodnes navzdory důkazům tvrdí, že se to nestalo, nebo opomíjí možnost veřejné omluvy. Rozebrali jsme také dosud ne příliš známé okolnosti vzniku Charty 77 i postihy, které dopadly na jejich signatáře.

Dalším tématem, kterému se na INFO.CZ věnujeme pravidelně je reflexe a vyrovnávání se s následky komunistického režimu. Tento okruh rezonoval i v článku připomínajícím 30 let od úmrtí politického vězně Pavla Wonky, který zemřel ve vězení. Soudkyně, která jej tehdy už ve špatném stavu, když byl na vozíku, poslala za mříže, stále soudí.