Švýcarská poslankyně neřekla tři roky na schůzích parlamentu ani slovo. Má k tomu zvláštní důvod

Barbara Keller-Inhelder (49), atraktivní členka Švýcarské lidové strany, se stala 30. listopadu 2015 poslankyní Národní rady (dolní komora parlamentu). Od té doby ale na žádné schůzi zákonodárného sboru neřekla ani slovo. Když na to v minulých dnech upozornila média, řekla, že nechce vystupovat, protože by to bylo jen „divadlo pro média“. Všechno, co se prý na schůzích parlamentu odhlasuje, je podle ní i tak domluvené předem.