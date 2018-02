Tajemný dárce odhalen. Desítky tisíc poslal českým paterčatům Miloš Forman s manželkou

Blesku to potvrdila přímo Martina Formanová, která do Česka často létá a vydává zde úspěšné knihy. "Máme s Milošem v Čechách společný účet, ze kterého jsem jim nějaké peníze poslala. Já tyhle věci ale nezveřejňuju, protože proto to nedělám," odpověděla na dotaz Formanová. Zařadili se tak s oscarovým manželem k dalším osobnostem, které už paterčata podpořili, třeba k houslistovi Romanovi Šporclovi.

Rodina paterčat od loňského roku funguje ve zcela novém režimu. Se čtvrtými narozeninami dětí totiž rodina přišla o pečovatelky, které chodily do domácnosti vypomáhat s různými pracemi každý den vždy na hodinu a půl.

Zlepšit by se však měla finanční stránka rodiny. Otec dětí Antonín měl totiž od září nastoupit do nové práce. Maminka Saša je bohužel stále na nemocenské, kvůli komplikovanému porodu má řadu zdravotních potíží a musela už podstoupit několik operací.

Více článků o paterčatech na webu Blesk.cz ZDE.