Tajemný mimozemský objekt zamotal vědcům hlavu. Těleso Oumuamua z jiné galaxie chrání organický povrch

Otázek okolo Oumuamuy přibývá. Zatímco tajemný objekt z jiné galaxie proplouvá naším solárním systémem, vědci se přou, zda se jedná o asteroid, kometu, nebo dokonce o vesmírnou loď mimozemské civilizace. Zatím však přišli na to, že tajemný objekt chrání organická vrstva, která mu poskytuje ochranu před hvězdným zářením, uvedl britský The Independent.

O tajemném objektu Oumuamua se toho zatím ví poměrně málo. Není jasné, odkud objekt pochází, z čeho se skládá, ani kam míří. Vědci jsou nicméně nyní přesvědčení, že celý objekt chrání štít, který je tvořený organickými látkami a který poskytuje ochranu jeho zmrzlému jádru před spalujícím žárem hvězd.

Astronomové předpokládali, že až se takovýto objekt pocházející z jiné galaxie v našem solárním systému objeví, bude se chovat podobně jako „naše“ komety. Ty jsou tvořené z ledu, který zanechává jasně patrnou stopu ve chvíli, kdy objekt prolétá kolem horkých hvězd. Nicméně Oumuamua žádnou takovouto stopu nezanechává.

Vědci se proto shodují na tom, že ačkoliv je jádro pozoruhodného objektu tvořené ledem, jak se očekávalo, tak jej před okolím chrání organický plášť. „Naše studie naznačuje, že tento objekt může být tvořen ledem, ovšem nejsme schopni tento led detekovat proto, že objekt byl miliony či miliardy let vystaven radiaci,“ tvrdí Alan Fitzimmons z belfastské univerzity.

Tým vědců nicméně Oumuamuu i přesto prozkoumal pomocí spektroskopie, která dokáže určit povrch materiálu podle vlnové délky světla, které se od něj odráží. „To, co jsme viděli, nebyly signatury kamenů, které obvykle vidíme na Zemi, nebo dokonce v hlavním pásu asteroidů. Odraz světla vypadal červeně, nicméně když jste jej pozorovali v infračerveném světle, tak zešednul. To je sice běžné u objektů našeho solárního systému, které tvoří led, nicméně my jsme žádný led na povrchu neviděli,“ dodal Fitzimmons.

„Když jsme uvažovali, proč to tak je, tak jsme si uvědomili, že podle predikcí ledové objekty, které jsou dlouho vystavené mezihvězdnému prostoru, si přirozeně formují kolem svého povrchu silnou krustu. Když jsme zadali data do počítače, tak nám vyšlo, že tato krusta by měla ochránit led uvnitř tělesa, aby nezměnil formu,“ uvedl Alan Fitzimmons pro server Independent.