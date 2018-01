Tajný americký satelit Zuma je nejspíš zničený. Firmy se teď dohadují, kdo za to může

Tajný vojenský satelit, nejspíše s cenovkou několika miliard dolarů, je podle všeho zničený. Zprávy nejmenovaných zdrojů uvádějí, že se nedokázal oddělit od druhého stupně rakety Falcon 9, která jej měla vynést na oběžnou dráhu. Sám Elon Musk přitom svým zaměstnancům údajně tvrdil, že se jedná o nejdůležitější náklad, který kdy SpaceX do kosmu vynášela.

Ztrátu satelitu uvádějí nejen nejmenované zdroje, ale naznačují ji i úřady. „Žádný nový přírůstek mezi satelity neevidujeme,“ říká pro agenturu Bloomberg Brook DeWalt, tiskový mluvčí amerického Strategického velitelství. Že se tajný vojenský satelit nedostal na oběžnou dráhu tvrdí i dva zdroje, které jsou s případem obeznámeny. Podle nich se rozlomil a zřítil do moře. „Satelit je odepsaný,“ řekl jeden ze zdrojů.

Firmy Northrop Grumman, která satelit vyrobila, i SpaceX, která jej měla vynést do vesmíru, si nyní vzájemně přehazují odpovědnost, na veřejnosti však mlčí.

Northrop Grumman, která satelit jménem americké vlády do vesmíru vyslala, incident nekomentovala, Pentagon pak odkázal k vyjádření společnosti SpaceX. A z jejího vyjádření vyplývá, že chyba by mohla být u výrobce satelitu a ne u rakety, která jej do vesmíru vynášela.

„Informace o našich misích nekomentujeme, nicméně v současné chvíli to podle dat, která máme k dispozici, vypadá, že výkon rakety Falcon 9 byl standardní,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti SpaceX James Gleeson.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/679wN4F8kX — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2018

Start rakety byl původně plánován na čtvrtek minulého týdne, nakonec byl ale bez vysvětlení přeložen na neděli. Z Mysu Canaveral nakonec odstartovala raketa s nákladem během pondělí, po pěti minutách letu SpaceX přestala o misi kvůli utajení zveřejňovat další informace.

SpaceX v letošním roce plánuje 30 vesmírných misí poté, co jich loni uskutečnila rekordních 18.