„Tak naivní, až na to dojela,“ říká babička pašeračky Terezy. Proč má stále v paměti poslední SMS z Pákistánu?

„Těžko se tomu chce uvěřit, ale je to tak,“ řekla smutně. Její milovaná vnučka nyní čeká na verdikt soudu v dalekém Pákistánu. „Já byla opravdu přesvědčena, že do zahraničí jezdila jenom fotit. O těch dalších věcech jsem se dozvěděla až z médií. Ona žila současností a byla tak naivní, že na to dojela,“ řekla Blesku paní Marta.

Připustila, že peníze udělaly pochopitelně své. „Ale jsem přesvědčená, že z její hlavy to určitě nebylo. Někdo ji na to navedl. A taky kategoricky odmítám, že by někdy byla pod vlivem drog. To bych poznala,“ míní babička.

Poslední SMS

Babička Terezy má v paměti stále poslední SMS od vnučky. „Poslala ji z Pákistánu asi dva dny před odletem. Napsala, že už se těší, až mě navštíví. Že první cesta povede za mnou. Na pohřbu manžela totiž nebyla, odešel koncem prosince a to už byla vnučka pryč,“ dodala žena.

1080p 720p 360p REKLAMA Štrunc: Rozhovor s Pavlem Novotným o případu Češky zadržené v Pákistánu s 9 kilogramy heroinu autor: INFO.CZ