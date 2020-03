Tesco dalo více než pět milionů korun na dobročinné projekty ve vašem okolí | info.cz

Zákazníci opět rozhodli o výši finanční podpory pro veřejně prospěšné projekty, které se nyní budou realizovat v blízkosti prodejen Tesco. Na výběr měli z 270 projektů ze všech koutů republiky, které se přihlásily do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun, projekty na druhém místě 16 000 korun a na třetím místě pak organizace obdrží 10 000 korun. Celkem Tesco rozdělí více než 5 milionů korun.

Program byl poprvé spuštěn v roce 2016 za účelem podpory veřejně prospěšných projektů neziskových a příspěvkových organizací po celé republice. Cílem programu je zlepšovat kvalitu života a udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v blízkosti prodejen Tesco.

Do 7. kola programu se přihlásilo úctyhodných 607 projektů. Na základě hodnocení odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti postoupilo do zákaznického hlasování 270 nejlepších z nich. Ty bojovaly o přízeň zákazníků v 90 regionech v období od 20. ledna do 16. února 2020. Nominované organizace využívaly v průběhu hlasování možnost prezentovat své aktivity přímo na obchodech a zákazníkům. Dokázaly tak lépe přiblížit svou činnost a představit svůj projekt. Absolutním vítězem se stala organizace Dejme dětem šanci. Za svůj projekt studijního stipendijního programu pro děti z dětských domovů s názvem „Pomoz mi do života…“ získala 54 677 hlasů. Žeton pro jeden z nominovaných projektů vhodilo neskutečných 2 517 569 zákazníků v ČR.

Terapie a speciální programy pro nemocné děti, moderní vybavení dětských domovů, škol a školek, pomoc obětem trestných činů, obnova naučných stezek, canisterapie, exkurze a výlety pro děti ze sociálně vyloučených rodin, zajištění dobrovolníků, divadelní kurzy pro seniory, cvičením znovu k pohybu – seznamte se s projekty, které se budou realizovat ve vašem regionu!

Díky realizaci veřejně prospěšných projektů program dlouhodobě pomáhá zlepšovat život v místních komunitách. Za 7 kole programu Tesco podpořilo v České republice 1350 organizací částkou 28 260 000 korun. Zákazníci nejvíce ocenily projekty zaměřené na děti, zdravotně znevýhodněné, rodiny nebo sociálně znevýhodněné obyvatele či seniory.