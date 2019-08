Tinderella syndrom a seznamka podle DNA. Unikátní studie ukazuje, jak digitalizace dopadá na vztahy | info.cz

Nástup digitálních technologií v posledních dvaceti letech proměnil naprostou většinu aspektů lidských oborů a činností, oblast romantických vztahů nevyjímaje. Unikátní průzkum agentury Havas, kterého se zúčastnilo 13 tisíc respondentů ve 37 zemích, ukazuje, co všechno digitalizace ohledně hledání a výběru partnera změnila.

Jedním z hlavních zjištění studie je, že „digitální“ rozhodně neznamená „jednodušší“. Více než polovina respondentů totiž uvedla, že před nástupem digitálních technologií bylo randění lehčí, než je dnes.

Zajímavé výsledky ukázal průzkum u otázky, zda je při hledání protějšku vhodnější poslouchat své srdce, nebo zda důvěřovat algoritmům umělé inteligence. V Číně by přesně polovina respondentů při hledání spřízněné duše důvěřovala umělé inteligenci. Stejně tak 56 procent Číňanů věří, že jim AI dokáže spolehlivě sdělit, jestli jsou doopravdy zamilovaní a jestli má jejich vztah budoucnost. Padesát sedm procent respondentů by si pak přálo seznamovací aplikace, které by analyzovaly, jak se k sobě dva lidé hodí, pomocí DNA.

Velká anketa agentury Havas také ukázala, že v globálním měřítku stále více dochází k efektu nazvanému podle nejznámější randící mobilní aplikace – Tinderella syndrom. Více než třetina lidí totiž přiznává, že je pro ně důležitější flirt a počet jednotlivých propojení, než skutečný původní cíl aplikace – tedy nalezení protějšku.

Digitalizace podle výsledků studie mění i to, jak přistupujeme k sexu. „Lidé začali být posedlí svými sexuálními výkony a jsou úzkostliví, jestli naplňují očekávání svého sexuálního partnera. Ze sexu se tímto stává „sport“, na který jsou lidé připraveni trénovat. Více než 4 z 10 respondentů by bylo ochotno svou sexuální aktivitu a výkon monitorovat, aby se mohli zlepšovat,“ říkají autoři studie.

V neposlední řadě pak výzkum ukazuje i to, jak se hledání lásky a vztahů různí podle regionů světa. Zatímco třeba 70 procent Francouzů věří, že na svou lásku náhodně narazí, 78 procent saúdských Arabů důvěřuje při výběru partnera svým rodinám.