Tip pro každého, kdo se chystá nakupovat nábytek či dekorace online

Někteří lidé jsou k nákupům přes internet stále nedůvěřiví, já však patřím k těm, kteří jsou ochotní online nakoupit skoro všechno. Vyhovuje mi doručení až domů a strach z toho, že by mi přišla jiná věc než na obrázku, nemám. Stejně tak se nebojím problémů s platbou online. Stačí si vybrat spolehlivý e-shop. A tak když jsem se nedávno rozhodla, že je na čase trochu obměnit náš obývací pokoj, moje první kroky vedly k počítači.

Nejdřív bylo potřeba vymyslet, jakou inovaci u nás doma vlastně provedeme. Za tímto účelem jsem prohlédla opravdu spoustu obrázků ukázkových obýváků a došla k jedinému závěru: zachrání nás nová sedací souprava. Právě ta je výrazným prvkem, takže dokáže změnit ráz celé místnosti. Bylo rozhodnuto.

Jenže v jakém e-shopu nakoupit?

Z obrázků jsem měla zhruba představu, jakou sedačku bych chtěla. Otázka spočívala v tom, kde ji vlastně sehnat. Do jakého z těch desítek, nebo možná spíš stovek e-shopů se vydat? Nějak nebylo v mých silách projít všechny. Prohlédla jsem si stránky tří internetových obchodů s nábytkem, jejichž názvy jsem znala. Zabralo mi to skoro dvě hodiny a výsledek žádný. Tu sedačku, již jsem hledala, ani jeden z nich v nabídce neměl.

Vzpomněla jsem si na různé srovnávače cen zboží a pak se mi v mysli objevilo Glami – stránka, která shromažďuje módu z mnohých e-shopů. Neexistuje něco takového i pro nábytek? Zjistila jsem, že ano. Objevila jsem Biano.

Biano je plné inspirace o bydlení

Biano je web, který se věnuje bydlení, zejména nábytku a dekoracím. Jde o rozsáhlý projekt dostupný nejen v české verzi, ale také na Slovensku a v Holandsku. Přestože hned na první stránce vidíte nábytek, Biano.cz je více než jenom web sdružující nabídky stovek e-shopů. Zároveň totiž shromažďuje fotografie realizací českých architektů a interiérových designů a zveřejňuje různé tematické články. Takže víte, jak to dopadlo?

Začala jsem si znovu prohlížet fotografie povedených obývacích pokojů a přišla na to, že mohu ušetřit z rodinného rozpočtu. Inspirovala mě fotografie, kde byla sedací souprava posunutá do prostoru a stala se tak skoro středem místnosti. S tou naší stávající by šlo udělat něco podobného, takže na ni jen koupím potah, trochu obývací pokoj přeskládáme a bude jako nový.

Snaha ozvláštnit náš domov něčím novým mě ale nepřešla. Navíc nám v obýváku vznikne volné místo. Po vzoru fotek nádherných interiérů od českých designérů jsem se tedy rozhodla, že do volného prostoru umístíme sedací pytel. A hledání začalo nanovo. Tentokrát s pomocí webu Biano.cz, takže mnohem efektivněji.

Nabídka stovek českých e-shopů na jednom místě

Hned v záhlaví webu Biano najdete vypsané kategorie zboží. Mě nejdřív uchvátila červeně vypsaná kategorie „% Výprodeje“. Bohužel jsem po jejím otevření zjistila, že tam asi sedací pytel nenajdu. Výprodejovou kategorii lze rozdělit jen na pět podkategorií, a i když jsem zvolila nábytek, přímo položku sedací pytle jsem nenašla. Možná prostě jen zrovna žádné nebyly ve slevě, nebo jde prostě o tak málo významný kus nábytku, že nemá svou podkategorii ve výprodejích.

Na slevy jsem se tedy vykašlala a otevřela si kategorii obývací pokoj. Tam už jsme našla přímo podkategorii sedací pytle, a dokonce se ještě dělila na polštáře, křesla, hrušky, míče, nylonové, kožené, pro děti a k mému překvapení rovněž „levné do 960 Kč“. Nejdřív jsem narychlo prozkoumala nabídku levných sedacích pytlů, ale z fotek bylo jasné, že tohle mi stačit nebude. Jelikož šlo o sedací vak do obývacího pokoje, zvolila jsem provedení křesla. V možnostech v levém sloupci jsem pak zvolila ekokůži a kůži jako povrchový materiál, protože ty stačí otřít mokrým hadříkem. Jako výplň jsem zaškrtla EPS kuličky. Ostatní kritéria mi byla tak nějak jedno.

Nečekala jsem dlouho a objevila jsem lásku na první pohled. Zamilovala jsem se do sedacího vaku Primabag Sondo v barvě limetka. Nějakou dobu jsem ještě procházela nabídku, ale na lepší jsem už nenarazila. Z Biano.cz jsem pak byla přesměrována přímo do e-shopu, kde jsem nakoupila.

Webu Biano teď mohu být vděčná. Za prvé mi pomohl najít nejhezčí sedací vak a za druhé ušetřil náš rodinný rozpočet, když mi poradil, že vlastně žádnou novou sedací soupravu nepotřebujeme. Od té doby na Biano občas zamířím a jen tak se podívám, jaký nábytek je zrovna ve slevě. Nejednou mi fotky vnukly nápad na drobné vylepšení našeho domova. Mrkněte se i vy na www.biano.cz.

Kateřina H.