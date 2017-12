Titanic slaví 20. výročí: Režisér Cameron prozradil, jestli měl Jack šanci na přežití

Po dvaceti letech nastala druhá šance na zopakování si dech beroucího zážitku. James Cameron v prosinci letošního roku uvede do kin Titanic ve formátu Dolby Vision 3-D, což by mělo divákům přinést reálnější vizuální dojmy. Navíc stanice National Geography uvede v polovině prosince dokument: O 20 let později s Jamesem Cameronem, ve kterém se realizační tým podělí o nová odhalení a poznatky získané od roku 1997. Pár z nich však režisér uvedl ještě před samotnou premiérou.

Během uplynulých dvaceti let zůstává horečně komentovaným faktem tragický osud Leonarda DiCapria v roli Jacka. James Cameron se smíchem obhajuje, že záměrem snímku byl především silný prožitek diváka, ne šťastný konec. Dřevěné dveře, na kterých se Kate Winslet v roli Rose zachránila, precizně sestavili akorát pro jednoho člověka. Reálně by nebylo možné unést osoby dvě. A pokud by Jack, miláček davů, nakonec přežil, závěr by postrádal smysl.

Se stejnou lehkostí reaguje režisér i na novodobé označení filmu za kontroverzní. „Erotický? Šlo o umělecký záměr. Je zvláštní, že v dnešní době se na lehkou nahotu dívá s mnohem větším pohoršením než tenkrát,“ uvádí Cameron.

Třešničku na dortu ztvárnila kolosální noc předávání Oskarů, která se nesla nejen v typicky oslavném duchu. Titanic sice získal 10 cen, což James Cameron označil jako svůj životní úspěch, zároveň na ni vzpomíná jako na „noc, kdy jsem málem praštil Harveye Weinsteina.“ Střet vznikl na základě stížnosti na filmovou distribuční společnost Miramax, vlastněnou Weinsteinem. Na pěsti však nedošlo, neboť se blížil živý přenos a lidé kolem dvojici režisérů odtrhli s výkřiky: „Tady ne!"