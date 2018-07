Tvůrci zveřejnili obsazení deváté epizody Hvězdných válek. Zahraje si i zesnulá Fisherová

Fisherová, která v roce 2016 náhle zemřela, se do nového filmu dostane díky vystřiženým záběrům z epizody VII: Síla se probouzí. „Všichni jsme ji zoufale milovali,“ říká režisér JJ Abrams. „Uspokojivé zakončení Skywalkerovy ságy by bez ní nešlo,“ dodal s tím, že nakonec našli způsob, jak Fisherovou do filmu dostat.

Postavu Lando Calrissiana si zahraje 81letý Billy Dee Williams, ve filmu se objeví i Richard E. Grant. Do Hvězdných válek se vrací Mark Hamill, jehož v roce 1977 takřka přes noc katapultovalo ke hvězdám ztvárnění role Luka Skywalkera v prvním Star Wars filmu.

Jediným hercem, který se objevil ve všech hlavních filmech, je Anthony Daniels, který nebude chybět ani v deváté epizodě – android C-3PO znovu promluví jeho hlasem. Roli dostala i britská herečka Naomi Ackie, která se proslavila například snímkem z roku 2017 Lady Macbeth.

Fanouškům jsou známa i následující jména, která se objevila v předchozí epizodě: Daisy Ridleyová, John Boyega, Lupita Nyong’ová či Domhnall Gleeson.

Natáčet se začne příští týden v Londýně, premiéra je plánovaná na prosinec 2019.