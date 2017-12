Úřady rozdělily pár těsně před Vánocemi. Jsou to první svátky po 69 letech, co nebudou spolu

Celé dekády trávili vánoční svátky kanadští manželé Audrey a Herbert spolu. Zdobení stromečku a chystání dárků byl jejich tradiční rituál, na který se těšili po celý rok. Až nyní přišla rána osudu, respektive úřadů. Ty totiž chtějí Herberta přesunout do tři hodiny vzdáleného domova s pečovatelskou péčí, který mu poskytne adekvátnější zdravotní zázemí.

„Ten email s rozhodnutím jsem četla několikrát a doteď nemohu uvěřit, jak někdo může být tak krutý a udělat takovéto rozhodnutí před Vánoci,“ říká pro server Guardian jejich dcera Dianna Phillipsová.

„Když jsem o tom včera mluvila se svými rodiči, maminka moc plakala a otec hudroval v pozadí,“ vypráví dcera starého páru. „Moje matka tvrdí, že Vánoce již pro ni nemají smysl. Že to budou nejhorší svátky, které jsme kdy zažili,“ dodává Phillipsová.

Problém byl, že Herbert kvůli postupu své nemoci náhle začal potřebovat zařazení do domu s vyšší péčí, než jeho žena. „Problém není to rozhodnutí, ale to načasování,“ běsní Herbert. „Proč jen nemohli počkat, až bude po Vánocích,“ ptá se nechápavě.

Phillipsová doufá, že se jí brzy podaří najít dům s pečovatelskou službou, který bude schopný postarat se o oba její rodiče. Do té doby si však Herbert zvyká na nový domov. „Podívej, kam mě dali," říká dceři. „Každý den, když usínám, tak mi chybí, že nemůžu držet svou ženu za ruku.“