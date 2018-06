Už budu hodná, dostaň mě ven, pláče osamělá šestiletá dívka na nahrávce z detenčního centra v USA

Nezisková organizace ProPublica se rozhodla zveřejnit záznam z jednoho z detenčních center a ukázat tak světu, v jakých podmínkách žijí dětští uprchlíci, kteří byli násilím odtržení od svých rodin. „A máme tady orchestr,“ komentuje dětský pláč na zvukovém záznamu muž, ProPublica označila jako jednoho z pohraničníků. „Jen mu chybí dirigent.“

Jedna z dívek, šestiletá holčička ze Salvadoru, si svým pláčem dokonce vynutila telefonát se svojí tetou. „Byla to nejtěžší chvíle v mém životě,“ řekla podle serveru Quartz dívčina teta. „Představte si, že zvednete telefon a ozve se vaše šestiletá neteř. Pláče a prosí, abych ji odtamtud dostala. Říkala: Slibuji, že už budu hodná, jen mě dostaň ven. Jsem tady úplně sama.“

Člověk, který záznam natočil, si přál zůstat v anonymitě z obavy, že by mohl čelit nejrůznějším útokům a předal nahrávku rovnou obhájci lidských práv, který jí následně dal k dispozici organizaci ProPublica.

Záznam plačících dětí je navíc v přímém kontrastu s videem, které nedávno médiím poskytlo detenční centrum v McAllenu v Texasu. Vládní nařízení totiž novinářům brání centra natáčet.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ