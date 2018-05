Britky ve věku 50 až 70 let automaticky dostávají pozvánku na screening co tři roky. Mezi rokem 2009 a počátkem letošního roku ale 450.000 žen ve věku 68 až 71 let pozvánku kvůli počítačové chybě neobdrželo.

„Bohužel někteří lidé z této skupiny by patrně byli dnes ještě naživu, pokud by se ta chyba nestala,“ uvedl Hunt ve středu před poslanci. Rodiny těchto pacientek podle něj budou mít nárok na odškodné.