V Estonsku zavedli autobusy zdarma. Tamní vláda tak chce zpomalit vylidňování venkova

„V Evropě existuje hodně měst a regionů, kde je hromadná doprava zdarma, ale až doteď neexistoval podobný projekt v celostátním měřítku,“ řekla ministryně hospodářství a infrastruktury Kadri Simsonová. „Hledali jsme, jak oživit venkov a zastavit odchod obyvatel do měst,“ vysvětlila s tím, že program je výsledkem debat mezi ústřední vládou a okresy.

„Na úrovni okresů se bezplatná autobusová doprava zaměřuje hlavně na vytváření možností pro mobilitu obyvatel venkova a na to, aby jim zaručila přístup ke každodenním službám,“ upřesnila.

Ministryně připomněla, že estonský parlament loni rozhodl o omezení spotřeby fosilních paliv, a to tak, aby v celostátním měřítku v roce 2030 zůstaly na úrovni roku 2012. „Znamená to, že musíme najít způsob, jak lidi povzbuzovat k ekologičtějšímu cestování, například hromadnou dopravou,“ uvedla ministryně. Tento postup by podle ní mohl i snížit počet soukromých aut na silnicích.

Od roku 2013 jezdí autobusy zdarma v hlavním městě Tallinnu. Starosta metropole Taavi Aas trvá na tom, že jde o úspěšný projekt, přestože aut v hlavním městě přibylo. Polovina uživatelů městské hromadné dopravy podle loňského průzkumu tvrdí, že ji začali využívat častěji od doby, co je zdarma.

Nicméně kritici se obávají možných negativních dopadů bezplatné autobusové dopravy na železnici. Národní dopravce Elron se ale tváří klidně a chlubí se rostoucím počtem cestujících ve vlacích: letos jich je o osm procent víc.

„Hlavní otázka zní, zda autobusová síť v okresech bude podporovat, anebo konkurovat železniční dopravě, a to se týká placených i bezplatných autobusových linek,“ řekl obchodní ředitel Elronu Ronnie Kongo.

Autobusy, tramvajemi a trolejbusy mohou cestovat bez placení již od roku 2013 obyvatelé Tallinnu, který s tímto krokem přišel jako první hlavní město na světě. Cílem bylo přimět lidi, aby veřejné dopravě dávali přednost před auty, a také usnadnit cestování nejchudším. Podmínkou pro cestování zdarma po půlmilionové metropoli je trvalý pobyt v Tallinnu. Nárok na něj nemají turisté ani Estonci, kteří jsou ve městě pouze na návštěvě.

Jízda zdarma v bezplatných autobusech, opatřených tabulkou s nápisem Tasita, není podle estonského tisku podmíněna trvalým pobytem v dotyčném okrese. Kvůli statistice si ale cestující mají jízdu zaznamenat za pomoci karty, která se prodává za dvě eura (asi 50 Kč) a platí ve všech okresech, které bezplatné linky zavedly. Ve zbývajících čtyřech okresech smějí zdarma cestovat jen cestující mladší 20 let či starší 62 let, poznamenal server Err.ee.