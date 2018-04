V londýnské aukční síni byl vydražen jediný známý palimpsest, zájemce za něj zaplatí téměř osmnáct milionů korun

Vzácný pergamen objevila podle britského deníku The Guardian francouzská badatelka Eléonore Cellardová, která hledala jiný palimpsest dražený před zhruba deseti lety. Narazila přitom na poslední katalog aukční síně, který zahrnuje i rukopis koránu, který dražební dům datoval do osmého století čili do druhého století islámského letopočtu.

Při zkoumání vyobrazení si všimla, že pod arabským textem prosvítá koptské písmo. Spojila se tedy s aukční síní a společnými silami zjistily, že koptský text pochází z Páté knihy Mojžíšovy, tedy páté knihy Starého zákona.

„Pro dějiny koránu a raného islámu je to velmi důležitý objev. Svědčí o vzájemném kulturním působení různých náboženských komunit,“ vysvětlila Cellardová.

Odborník Romain Pingannaud, který pracuje v Christie’s, se domnívá, že rukopis pravděpodobně vznikl v Egyptě, kde v době arabské expanze žila komunita koptských křesťanů. Podle typu písma soudí, že koptský text nevznikl dříve než v sedmém století.

Koptové jsou potomci původních obyvatel Egypta, kteří v této oblasti žili ještě před příchodem Arabů a islámu v sedmém století. Stále si zachovávají křesťanství, jež přijali v prvních stoletích letopočtu, i když většina obyvatel Egypta (na 90 procent) později konvertovala k islámu.

Vedle ortodoxních koptů je v Egyptě ještě mnoho dalších menšinových koptských komunit, například římskokatolická, řecká či protestantská.