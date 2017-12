V novém operačním systému od Applu je zásadní chyba. Umožňuje komukoli nabourat cizí počítač

Chybu v novém operačním systému MACu High Sierra objevil dle informací BBC turecký programátor Lemi Ergin. Zjistil, že když zadá jako uživatelské jméno slovo „root“ a pole pro heslo nechá prázdné, stačí párkrát stisknout enter a získá přístup do správcovského rozhraní přístroje. Zde může číst i upravovat dokumenty, ale hlavně také měnit důležité součásti systému, nebo instalovat škodlivé programy.

Je obvyklé, že pokud se nějaká bezpečnostní chyba objeví, programátor, který to zjistí, by o tom měl informovat nejdříve společnost a nechat jí dostatečný čas na opravu, než s informací vyjde na veřejnost. To ovšem Ergin nedodržel a o chybě informoval včera otevřeně na svém twitteru.

Dear @AppleSupport, we noticed a *HUGE* security issue at MacOS High Sierra. Anyone can login as "root" with empty password after clicking on login button several times. Are you aware of it @Apple?