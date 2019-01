Válka historiků kvůli vyznamenání od Zemana. Přišel jeden z nich kvůli politice o práci?

Michal Macháček se dostal do středu pozornosti nejen díky své monografii o Gustávu Husákovi nebo prestižní ceně Josefa Hlávky, ale především díky státnímu vyznamenání, které si převzal od prezidenta Miloše Zemana. Od té doby se podle serveru Lidovky.cz nedokáže udržet v akademické sféře.

„Přímo vám to nikdo neřekne. V komisích ale sedí lidé, kteří byli předtím v poradním sboru (Zemanova soka) Jiřího Drahoše,“ řekl Macháček pro Lidové noviny s tím, že právě Akademie věd už několikrát odmítla jeho žádost o zařazení do vědeckých programů. „V univerzitním prostředí jsem úplně skončil, jsem na volné noze,“ dodává. Historik se podle LN chtěl ve své další práci věnovat normalizačnímu období 70. a 80. let, v současnosti ale pracuje na knize o historii pražské zoo.

Akademie věd ale odmítla, že by vyznamenání od prezidenta mělo mít nějaký vliv na rozhodování komise. Podle jejího mluvčího se prestižního programu mohla zúčastnit přibližně třetina všech přihlášených uchazečů.

O situaci kolem Macháčka se na svém facebookovém profilu vyjádřil i známý historik Pavel Kosatík. Tomu se totiž údajné systematické ignorování ze strany Akademie věd zdá přitažené za vlasy. „Medaile od prezidenta jako nátlakový prostředek k získání pracovního místa, to tady ještě nebylo… Ani slovo o tom, že byl bez místa dávno předtím, než hradní vyznamenání dostal. Staví to teď tak, že metál je příčinou křivd, které se mu podle jeho mínění dějí. Zlí lidé okolo nepřejí jeho a Zemanovu kamarádství, a tak Macháčka připravili o práci,“ napsal Kosatík na svojí zeď.

Na druhé straně o „předlistopadových praktikách“ ze strany uznávané instituce píše na svém Twitteru prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Tento názor ale zastává zřejmě i Macháček, který pro LN uvedl, že si „zavařil“ už před prezidentskými volbami, kdy na rozdíl od svých kolegů k současnému prezidentovi nevyjádřil odmítavý postoj.