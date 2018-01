Velký návrat stříbrného plátna. V Saúdské Arábii promítali první film po pětatřiceti letech

Ultrakonzervativní islámský stát Saúdská Arábie se po 35 letech dočkal promítání na stříbrném plátně. Poté, co byl na konci loňského roku zrušen zákaz veřejných projekcí se během víkendu v provizorním kině ve městě Džidda promítaly filmy pro děti, konkrétně šlo o snímek Emoji ve filmu. První „skutečná“ kina by se v zemi měla otevřít již v březnu a vláda očekává, že ze znovuobjeveného byznysu potečou do ekonomiky miliardy dolarů.

„Sledovat filmy v kině je mnohem pohodlnější. Je i zábavnější vyměnit domov za kino. Tento krok sice přišel velmi pozdě, ale alespoň je zde,“ uvedl po projekci Sultan bin Bajad al-Otaibi.

Do dneška museli filmoví nadšenci, kteří chtěli navštívit filmové projekce, vycestovat do okolních zemí. Do Bahrajnu či Spojených arabských emirátů. Vláda se však rozhodla zákazy projekcí zrušit a nechat lidi, aby peníze za sledování filmů utráceli raději doma. Celý filmový průmysl však zůstane silně cenzurovaný, aby nedocházelo k vysílání snímků, které by „narušily morálku.“

Podle vládních odhadů by v království měly do roku 2030 vzniknout tři stovky kin se dvěma tisíci pláten. Ty mají ekonomice země přinášet ročně 24 miliard dolarů a zaměstnat až 30 tisíc lidí.

Poptávka po kinematografii mezi Saudy rozhodně je. „Chci vidět všechno, protože je to pro nás nové. Doufám, že v kinech budou dostupné všechny žánry – akce, romantika, komedie i filmy pro děti,“ uvedl pro agenturu Reuters Ibtisam Abú Tálib.

Veřejné projekce byly v Saúdské Arábii vlivem konzervativního výkladu islámu od počátku 80. let zakázány. Reformy současného korunního prince Mohameda bin Salmana nicméně šrouby utažené arabské společnosti alespoň do jisté míry povolují.

Podle serveru New York Times byl minulý víkend prvním, kdy mohly saudskoarabské ženy navštívit fotbalový zápas. Zhruba v polovině roku se ženy budou moci také poprvé posadit za volant. Celá řada aktivit jim je však stále zapovězena.