Velrybí korida děsí ochránce zvířat. Místní v zátoce vybili na 200 zvířat, zátoka je zbarvená krví

Každé léto na Faerských ostrovech přijde o život na 1000 kulohlavců. Lodě je během jejich migrace nahánějí k břehům, kde už na ně čekají místní. Harpuny používat nesmí, velrybám přetínají míchu a hlavní tepnu. Maso a tuk pak spotřebovávají především obyvatelé ostrovů k vlastní potřebě.

To ale bojovníci proti lovu velryb pokládají za brutalitu, podle některých navíc obyvatelé nezpracují všechna zvířata, těla zbylých kusů se pak na plážích postupně rozkládají. Vybíjení velryb pak prý neprobíhá zrovna humánním způsobem.

„Grindadráp“ ale patří k opravdové tradici, Faeřané ho provozují už více než 1000 let. Počty zabitých zvířat, mezi kterými nejsou jen kulohlavci ale také delfíni skákaví, pískavice nebo sviňuchy, navíc s postupem času klesají. Místní také argumentují tím, že zásadně neloví na otevřeném moři, k zásobování jim slouží jen ty velryby, které připlují ke břehu. Podle nich navíc nemusí trpět v zajetí jako například hospodářská zvířata.

Co se týče ochrany jednotlivých druhů, neměl by být lov na ostrovech nijak zvlášť ohrožující. Populace kulohlavců zatím není ohrožená a výlov 1000 jedinců ročně by do ní neměl zasáhnout. Lov je navíc poměrně přísně regulován místními úřady.