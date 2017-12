Vyhrožovali jí smrtí, ona je zve na čaj. Muslimská exposlankyně a její sonda do duše neonacistů

Když byla v Dánsku poslankyní, chodily jí stovky výhrůžek. Byla totiž imigrantka, žena a muslimka – a to zkrátka někteří lidé neodpouštějí. Obtěžování a výhrůžky proto byly pro Ozlem Cekicovou byly denním chlebem. Nejdříve je mazala, jednu po druhé. Když však před dvěma lety neobhájila svůj poslanecký mandát, rozhodla se pro radikální změnu. Začala k neonacistům a rasistům, kteří jí vyhrožovali, chodit na návštěvy a vyříkávat si to s nimi z očí do očí.