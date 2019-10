Výkonné SUV se vzhledem moderního vozu? To je Jaguar E-PACE | info.cz

Už jste viděli nejmladší přírůstek do jaguáří rodiny? Je to SUV, které spojuje sportovní design typický pro značku Jaguar, s nejmodernějšími konektivitami a praktickými vlastnostmi, které ocení zejména rodiny s dětmi. Nový Jaguar E-PACE je stylové SUV, které si své příznivce jistě najde.

V srpnu minulého roku do modernizované rodiny Jaguar přibyl nový přírůstek. Jedná se o vůz z edice SUV s dynamickým vzhledem, nejmodernějšími prvky a se sportovně laděnou karoserií. Nový E-PACE je kompaktní a stylové auto. Designéři oblíbené značky Jaguar perfektně zkombinovali design a výkon sportovních vozů, a vzniklo z toho pětimístné SUV s pohonem všech kol a s těmi nejlepšími technologiemi.

Závodník nejen naoko

Sníte o koupi nového automobilu, který bude disponovat sportovními prvky a zároveň bude bez problému zvládat denní provoz i péči o rodinu? E-PACE je stvořen pro náročné zákazníky, kteří od svého automobilu požadují nejen krásný design, ale také bezpečnost a spolehlivý výkon.

Jaguar E-PACEautor: Jaguar Land Rover Austria GmbH

„Zavedená designová pravidla Jaguaru činí model E-PACE jasně identifikovatelným jako sportovní vůz dané třídy. Naše nové kompaktní SUV kombinuje prostorný interiér, konektivitu a bezpečnost, které rodiny očekávají, s proporcemi, čistým designem a výkonem, které si člověk s takto praktickým autem většinou nespojuje,“ řekl Ian Callum, tvůrce designu tohoto vozu.

Výrazné prvky

Design vnějších částí vozu čerpá inspiraci v modelu F-TYPE. Nechybí zde charakteristická maska, krátké převisy karoserie, výrazné proporce a boční profil. E-PACE se pyšní čistými střešními liniemi a pro značku Jaguar typickým tvarem bočních oken.

Zpříjemní každodenní úkoly

Model E-PACE se zaměřujeme na technologie a jejich maximální využití v praktickém životě. Dotyková obrazovka zábavního systému umožňuje propojit zákazníky s jejich oblíbenými aplikacemi, jako například Spotify nebo aplikacemi InControl pro Jaguar a Land Rover.

Jaguar E-PACEautor: Jaguar Land Rover Austria GmbH

Interiér nabízí digitální připojení, až čtyři 12 V napájecí zásuvky a celkem pět USB portů. Samořejmostí je 4G WI-Fi hotspot, který podporuje připojení až osmi zařízení současně. Díky své výbavě plní E-PACE všechny požadavky moderních rodin.

Usnadní řízení

Jaguar E-PACE dostal do vínku nejnovější bezpečnostní a asistenční technologie. Propracovaný systém nouzového brzdění Emergency Braking využívá stereo kameru, která zároveň detekuje pohyb chodců. Ale to není zdaleka všechno. Lane Keep Assist je systém k udržování vozidla v jízdním pruhu. Také dovede rozpoznat dopravní značky, má adaptivní omezovač rychlosti a slouží i k identifikaci únavy řidiče. Přední a zadní parkovací asistent je součástí základní výbavy všech verzí, stejně jako posilovač řízení.

Jaguar E-PACEautor: Jaguar Land Rover Austria GmbH

Nahlédněte dovnitř

Jaguar E-PACE nabízí ve své třídě velký vnitřní prostor. Kompaktní SUV měří 4 395 mm na délku a je charakteristické krátkými převisy, konkrétně 882 mm vpředu a 832 mm vzadu. Rozvor má hodnotu 2 681 mm a nabízí maximální komfort všem pěti cestujícím. Základní objem zavazadlového prostoru dosahuje 577 litrů díky sofistikovanému systému zavěšení zadních kol Integral Link.