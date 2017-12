Vyléváte olej po smažení do dřezu nebo do záchodu? Velká chyba! Podívejte se, co můžete způsobit

Je to klasický prohřešek, který se neděje jen o Vánocích. Tuky z kuchyně vylité do kanalizace přitom mohou napáchat škody nejen vám. V krajním případě ztuhnou a ucpou celou stoku.

Podobný případ řešili v září v Londýně, kde kromě hroudy tuku našli v kanalizaci také pleny a kuchyňské utěrky. Takto tamní nevábný problém vypadal na fotografiích:

autor: ČTK

Odstraňování škod je přitom velice nákladné. A ještě dražší je náprava v případě, když se tuky dostanou až do čistíren odpadních vod.

Tuk je dobré odnést do některého ze sběrných dvorů. Jen v Praze jich funguje 20 a kuchyňský odpad je v nich možné odevzdat zcela zdarma. Tuky je předtím ale nutné očistit od zbytků jídla a dát je do uzavřené nádoby. Podobně by se mělo postupovat i pokud zvolíte vyhození tuku do běžné popelnice směsného odpadu.

Tuky se následně zpracovávají. Používají se v chemickém průmyslu. Mohou nahradit ropné produkty a ropná maziva.