Vysmátý princ George slaví páté narozeniny. Podívejte se na nový snímek následníka trůnu

Ruce za zády, ležérní postoj a široký úsměv. Fotografie malého prince má nezpochybnitelné kouzlo. George na snímku pózuje 9. července po křtinách svého mladšího bratra, prince Louise.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages 🎈



📷 @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG