Web Compliance: bez čeho se vaše stránky neobejdou?

Webovky jsou jako obchodní listiny – bez některých údajů se neobejdou

Webové stránky připomínají v některých ohledech obchodní listiny, faktury nebo smlouvy. Právně spadají do podobné kategorie a stejně jako zmíněné dokumenty, i webové stránky mají své náležitosti. Obecně je označujeme jako povinné údaje na webu nebo povinné údaje o firmě. Které to jsou?

K povinným údajům patří:

· Jméno a příjmení u fyzických osob a živnostníků nebo název společnosti,

· sídlo podnikání,

· IČO a DIČ,

· a obchodní rejstřík – datum zapsání a spisová značka, případně zápis do jiného, nejčastěji Živnostenského rejstříku.

· U akciových společností musí být veřejné taky datum valné hromady, a to nejméně 30 dní před jejím konáním.

Říkáte si, k čemu to je a že to o vaší firmě potenciálnímu zákazníkovi nic neřekne? Jde o to, že někteří zákazníci chtějí vědět, kdo konkrétně za společností stojí. Jde o údaje, které mají pomáhat k větší transparentnosti a mají vzbudit větší důvěru. Navíc to působí profesionálněji a informovaný návštěvník vašeho webu si hned řekne, že víte, co se sluší a patří.

Za chybějící informace můžete zaplatit i 100 000 Kč

Nejen kvůli zájemcům o vaše služby byste povinné údaje o firmě měli na webu mít. Jakmile pověřené úřady zjistí, že údaje neuvádíte, můžete dostat pokutu až 100 000 Kč, na rok vám mohou postavit činnost nebo v krajním případě celou firmu zrušit ve spolupráci se soudem.

Nemáte web? Pak je skvělým řešením Web Compliance

Některé firmy nemají webové stránky. Klientelu mají, nepotřebují se prezentovat a v některých oblastech by to dokonce ani nebylo vhodné. I takové společnosti musejí mít povinné údaje o firmě volně přístupné na internetu. Co s tím?

Od toho je tu služba Web Compliance. Díky ní nemusíte zřizovat webovky – třeba i jen proto, abyste učinili zákonům zadost a veřejně uvedli povinné informace. Můžete se nechat zapsat do rejstříku – třeba do toho, který se výstižně nazývá Povinné údaje. Do něho uvedete informace, které musejí být veřejné, a navíc se ke profilu svojí firmy dostanete snadno pokaždé, když budete potřebovat upravit datum konání valné hromady nebo přidat jakoukoli aktualitu či listinu. Svoji povinnost splníte a ještě budete zapsáni v přehledném rejstříku se zvučným jménem.