Workoholik Musk rekapituluje: Byl to nejtěžší rok mojí kariéry, to nejhorší mě ale ještě čeká

Loňský rok byl ten nejtěžší v mé kariéře, řekl v obsáhlém rozhovoru pro deník New York Time s zakladatel automobilky Tesla či vesmírné společnosti SpaceX Elon Musk. Podnikatel s jihoafrickými kořeny dodal, že v době problémů dodávek automobilů Tesla byl v továrně i několik dní v kuse, pracoval prý až 120 hodin týdně. „Bylo to nesnesitelné,“ dodal Musk s tím, že to nejhorší ho teprve čeká.

„Doba, kdy jsem přespával v továrně, opravdu nebyla dobrá,“ uvedl výstřední miliardář. „Dokonce i moji přátelé se tehdy o mě báli.“ Musk v automobilce trávil dny i noci proto, aby osobně dohlédnul na plnění cílů výroby. To se však dlouho nedařilo a Tesla začala vyrábět plánovaných pět tisíc vozů Modelu 3 týdně až v polovině letošního roku.

Elon Musk sice tvrdí, že to nejhorší má Tesla už za sebou, jeho osobně však teprve nejhlubší krize teprve čeká. A to přesto, že, jek říká, v posledních měsících pracoval až 120 hodin týdně. „A na to pak doplácela moje rodina, moje děti i přátelé.“ New York Times upozornil, že Musk na konci června oslavil své 47. narozeniny, které však strávil v práci. „Celých 24 hodin. Žádná rodina, žádní přátelé. Nic.“

Ze stresu, který se na něm projevuje, Musk viní především investory, kteří sázejí na pokles akcií Tesly. „Jejich jednání může skončit i zničením automobilky,“ řekl miliardář v rozhovoru, ve kterém se „střídaly úsměvy a slzy“.

„Ti lidé nejsou žádní blbečci, jsou chytří. Ne však nijak zvlášť, nevyčnívají,“ řekl o investorech, kteří sázejí na pokles akcií automobilky, kde Musk zatím vlastní asi 22procentní podíl.

Možností, jak se této zátěž zbavit, je podle Muska dostat firmu z veřejného obchodování. Právě to miliardář naznačil na počátku srpna, když v jednom ze svých tweetů napsal, že plánuje převzetí automobilky do soukromých rukou.

„Musk nechce řídit veřejně obchodovanou společnost," komentoval tento krok analytik Gene Munster ze společnosti Loup Ventures, který upozornil, že vzhledem k ambicióznímu poslání Tesly je pro tuto automobilku obtížné naplňovat očekávání investorů ohledně čtvrtletních výsledků.