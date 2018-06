Z nejvyššího skleněného mostu se bude skákat. Podívejte se na ty, kdo se vrhli do 300metrové hloubky

Skleněný most klenoucí se nad 300 metrů hlubokým kaňonem v provincii Chu-nan už Číně sám o sobě nestačí. „Vylepšily“ ho proto dvě platformy, ze kterých můžou adrenalinoví nadšenci skočit bungee – testování atrakce úspěšně proběhlo a v příštích měsících by se měla otevřít všem zájemcům. Chce to pořádnou odvahu, koukněte na video v článku.