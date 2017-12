Za nenávist ve společnosti může Zeman. Lidé nechtějí bojovat za ideály, tvrdí aktivista Paták

„Nechápu, že Miloš Zeman má po téměř pěti letech v úřadu stále podporu 30 až 40 % lidí. Po tom, co všechno provedl, by měl být v záporných hodnotách,“ tvrdí v rozhovoru pro INFO.CZ Karel Paták. Aktivista a výrazná osobnost českého internetu už několik let píše blogy a na sociálních sítích se snaží vyvracet klamavé zprávy. Především ty, které se týkají uprchlické krize. Informace má totiž přímo od zdroje – osmkrát už vyrazil pomáhat lidem na útěku do Maďarska, Makedonie a Srbska. Ze současné nenávistné atmosféry ve společnosti viní především politiky a dezinformační weby. Jako velice nebezpečné navíc vnímá napojení prezidenta Zemana na Rusko. „Když jsem byl před dvěma lety v Senátu, tak mi někteří politici řekli, že jim někdo z BISky neoficiálně svěřil, že už všechno neposílají tam, kam mají – vrchnímu veliteli Zemanovi. Zjistili totiž, že to končí rovnou na ruské ambasádě,“ vysvětluje Paták, který publikuje pod profilem Visegradský jezdec.

Co Vás přimělo k tomu, abyste se aktivně zapojil do pomoci uprchlíkům?

Já hodně sleduji média. A už na jaře 2015 jsem viděl, že se ti lidé řítí. Ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel, protože jsem si říkal, že to Evropská unie musí zvládnout. Bral jsem to jako film. Oni se postupně dostávali dál do Evropy a pořád se nic nedělo. Všude se jen objevovaly fotky, že nemají oblečení, jídlo, vodu... Ale pořád jsem si říkal, že ten další den to začne. Že tam najedou profíci a zachrání situaci. Ale pořád se nic nedělo. Naopak se najednou začaly objevovat i zprávy lidí, kteří tam vyjeli pomáhat. Já jsem si ale pořád říkal, že na to asi nemám.

Proč jste nakonec změnil názor?

Poslední věc, která mě přesvědčila, byla vyjádření české veřejnosti a politiků. Přesněji nenávistně se začali vyjadřovat politici a obyčejní lidé to pak převzali. Rozvířila se tady hrozná nenávist a začal jsem se stydět. Já jsem měl kolem sebe už dost lidí, protože jsem se zapojil už předtím do organizování červených karet pro Zemana. A říkal jsem si, že když tam pojedu, tak budu moct hodně lidem vysvětlit, jaké to tam skutečně je. A to byl ten nejdůležitější důvod. Když jsem se pak bavil s dalšími dobrovolníky na místě, zjistil jsem, že tak polovina z nich se také rozhodla pomáhat, protože se styděla za to, jak se tady mluví o střílení uprchlíků a záměrném potápění jejich člunů.

Jak se za ty dva roky změnila pomoc lidem na útěku?

Dříve to byla humanitární pomoc, teď je to spíše rozvojová pomoc. Dobrovolníci se především snaží uspokojit psychosociální potřeby uprchlíků. Je tam knihovna s anglickými knížkami, prádelna, promítáme filmy a vymýšlíme zábavu pro děti. Lidé v táboře totiž tráví většinou několik měsíců, v horším případě třeba i rok.

Kam pak vede jejich cesta?

V zásadě jsou tam asi tři skupiny lidí. Někteří se rozhodli, že zůstanou v Srbsku a požádají tam o azyl. To se týká často rodin. Jejich děti se totiž mezitím už naučily srbsky a rodiče s nimi nechtějí jít dál do nějaké další nejistoty. Další část uprchlíků chce jít na Západ a čekají, až se dostanou dál. Pak je tady třetí skupina lidí, kteří nejsou ze zemí, kde je válka, a proto nemají nárok na azyl a snaží se zůstat alespoň v Evropě, dokud to půjde.

Čím dál diskutovanější je problematika vyhrožování na internetu. Setkal jste se například někdy na sociálních sítích s tím, že by Vám někdo posílal podobné zprávy?

Píšou mi, že si pro mě přijdou a podobně. Já mám na facebooku adresu pracoviště a někteří mi často vyhrožují, že si mě tam najdou. Tak čekám, ale nikdy nikdo nepřišel. Kdo vás bude chtít odstranit, tak to udělá. Prostě vás někde praští tyčí a nebude vám to předem psát, protože by to byl i důkaz proti němu. Je mi takových lidí spíš líto.

Odepisujete jim?

Občas zkusím někomu něco odepsat, připojit relevantní odkaz s daty, zkouším diskutovat, ale oni pak většinou zase odepíšou něco mimo a zjistím, že to nemá smysl. Když se s nimi setkám osobně, tak do konfrontace většinou nikdo nejde. Na facebooku se podle mě projevují hlavně extrémní a hloupí lidé, kterých je zlomek, jen dokáží být hlasití. Při osobním setkání ale tak stateční většinou nejsou. Asi jste viděla toho pána, který hrozil dětem z teplické školy. Když za ním přišli reportéři České televize, tak měl napřed dojem, že je to Pošta pro tebe a pak rychle div neskočil do sklepa. Já je neberu vážně.

Proč podle Vás lidé takové zprávy posílají?

Já myslím, že nejsou zlí, že by těm uprchlíkům třeba i pomáhali, ale museli by dostat pravdivé informace. Kvůli obrazu, který vytvořili politici a dezinformační weby, je těžké přicházet se zprávami, které té představě odporují. Taková zpráva je pak okamžitě označená za propagandu. Ať sluníčkářskou nebo eurobruselskou. A vůbec nezáleží na tom, že se opíráte třeba o data OSN, údaje německých úřadů nebo Eurostatu. Pro většinu lidí jsou informace z BBC a Aeronetu jako jedna k jedné. Oni nechápou, že existuje nějaká informační validita, že některá média informují lépe než jiná.

Myslíte, že je to nedostatečnou mediální gramotností?

My nejsme připravení na dezinformační válku. Lidé používají internet hlavně k tomu, aby si tam dávali fotky z dovolené a hledali recepty, málokdo si ověřuje pravdivost informací. Ratio se z diskuse úplně vytratilo, zůstaly jen emoce. Hrozně nám ve vedení země chybí někdo, kdo by dokázal klidně mluvit a oslovit i názorové odpůrce, aby začali přemýšlet o tom, co považují za dané a neměnné. Tohle tady ale nikdo neumí, a proto je společnost tak rozdělená. Podívejte se třeba na uprchlíky, kteří tady nejsou, jít sem nechtějí, ale jsou tady už tři roky ve veřejné diskusi velkým tématem.

Zdá se Vám, že množství nenávisti na síti roste?

Já myslím, že ty zábrany padly, když začal Zeman vést v roce 2012 prezidentskou kampaň. Tehdy začala ve veřejném vyjadřování padat některá tabu. Když se podíváte třeba do internetových diskusí, tak před 10, 15 lety si lidé maximálně nadávali do komunistů, ale nehrozili si smrtí. To je největší Zemanova zásluha pro společnost. Tihle lidé jsou jeho produkt. Oni ví, že když budou psát a vyhrožovat, tak se jim nikdy nic nestane. Cítí beztrestnost. Maximálně někomu zablokují profil, a to ještě málokdy. Podle mě to jsou většinou lidé, kteří bývají v životě ve všem poslední a tady si myslí, že mohou zpoza počítače v něčem vynikat.

Aktivně se účastníte protestů proti vládě a prezidentovi. Zapojil jste se také do přípravy červených karet pro Zemana. Máte dojem, že podobné aktivity mají v dnešní době smysl?

Že by to mohlo změnit něčí názor, to si nemyslím. Když jsem jednou přišel do práce a řekl jsem, že jsem byl na demonstraci, tak se mi smáli. Ti lidé nejsou zlí, jen je pro ně vzdálené dělat něco jen pro nějaké ideály, když z toho nic fakticky nemají. Žijeme 30 let v demokracii a Češi mají dojem, že to tak bude už vždycky a o nás si myslí, že jsme panikáři. Podle mě ti lidé vyjdou ven, až se jim bude hůř dařit ekonomicky.

Myslíte, že tahle schopnost se proti něčemu veřejně ohradit od revoluce klesla? Všichni si pamatují statisíce lidí v ulicích v roce 1989. Nyní přijde na velké protestní akce na Václavském náměstí v lepším případě pár tisíc obyvatel.

Když mluvil Havel, tak si lidé mysleli, že je dobře, že to konečně někdo říká na rovinu. Ale že by za ty ideály, které zmiňoval, někdo chtěl bojovat… lidé se víc ztotožnili až s tím, co začátkem 90. let říkal Václav Klaus, a to že peníze nesmrděj. A to byla první věc, na kterou většina z nich slyšela. Nemůžete čekat boj za ideály od někoho, kdo třeba žil celý život na vesnici z ruky do huby a nestaral se o nic. Ten těžko půjde bojovat za ideály, to je pro něj příliš abstraktní pojem. Když se v roce 1989 mluvilo o změně režimu, tak si plno lidí představilo hlavně lepší auto nebo sedačku. Lidé si nepředstavili ideály, většina z nich hlavně doufala, že budou mít kazeťák a věci, co mají lidé na Západě. Nedomysleli, že to znamená převzít zodpovědnost za svůj vlastní život. A proto jsme dnes možná tam, kde jsme. Plno lidí si ještě neuvědomuje, že když něco chtějí, musí se o to sami postarat.