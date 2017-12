Záchranář málem utýral dvě fenky. Držel je o hladu mezi výkaly, jedna z nich stále nemá vyhráno

Prošly si peklem a hodně trpěly. Pejsky Sindy (11) a Elišku (10) nechal jejich majitel Martin V. (49) v kotci málem umřít hlady. A to je záchranář a hasič. Zachránili je až policisté. Fenky se teď zotavují v psím útulku v Klatovech.

Když je sem minulý týden ze Železné Rudy přivezli, byly z nich chodící kostry. Fenka huskyho Sindy vážila jen 14 kg. Eliška, která je křížencem huskyho a malamuta, měla jen o dvě kila více. Přitom tihle psi, když jsou v plné síle, mají kolem 25 kg a tahají za sebou sáně.

„Byly podvyživené a dehydrované. První den tak dostaly jen napít a minimum speciálních granulí. Postupně jsem krmné dávky zvyšovala a přidala i speciální výživové konzervy. To stále dostávají,“ řekla Miloslava Šeflová (59), která se o fenky v psím útulku stará.

Mladší Eliška se z prožitých útrap už vzpamatovala. Hůře je ale na tom Sindy. „Ještě nemá vyhráno. Mohly by jí selhat vnitřní orgány, hlavně ledviny, a to by byl konec,“ dodala Šeflová. Obě fenky jsou přitom velmi přátelské a mazlivé.

Přebývaly v dřevěném kotci na prknech mezi vlastními výkaly. Zubožené je tady objevili policisté. „Vše oznámili veterinářům a odboru životního prostředí, s jejichž zástupci byly fenky odebrány majiteli. Než je bylo možné odvést, policisté pejsky krmili a dávali jim napít, aby nezemřely,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

