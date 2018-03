Zachráněná B.B.: Fenka z podzemní množírny si užívá každou vteřinu nového života

B.B. byla jedním ze zachráněných psů z hrůzného chovu v americké Severní Karolíně. Když ji členové Humane Society of the United States v listopadu loňského roku našli, byla celá zavšivená a pokrytá výkaly. Její zachránci nedokázali ani odhadnout, kolik jí je let, podle stavu těla ale bezpečně poznali, že B.B. rodila jeden vrh štěňat za druhým. To vše v malé kleci s drátěnou podlahou, ve sklepě domu bez možnosti spatřit denní světlo.