Začíná filmové Berlinale: 400 snímků na programu a ocenění pro Menzela

Tradiční filmovou přehlídku zahájí poprvé v její historii animovaný film - Psí ostrov (Isle of Dogs) od režiséra Wese Andersona. O hlaví cenu festivalu se utká mimo jiné se snímkem Touch Me Not (Nedotýkej se mě), na kterém se podílela i česká produkce.

Dalším z českých zástupců je film Tlumočník, v němž hlavní roli ztvárnil Menzel, kterému přehlídka udělí cenu Kamera Berlinale určenou osobnostem, k nimž má zvláštní vztah. Divákům se představí také česko-chorvatský koprodukční snímek Až přijde válka režiséra Jana Geberta.

Na Berlinale, které se uzavře 25. února, se ale letos nebude diskutovat jen o filmech. Pořadatelé očekávají, že se velká pozornost bude věnovat i problematice sexuálního obtěžování, o níž se v rámci kampaně #metoo debata naplno rozběhla loni. Zajímavé bude podle pozorovatelů sledovat už jen to, jestli se řada hereček na zahajovací ceremoniál neoblékne do černé.