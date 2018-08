Zapíraná dcera Steva Jobse vydává memoáry: „Smrdíš jako záchod,“ řekl jí prý těsně před smrtí

První úryvky z knihy „Small Fry“ odhalují slavného vývojáře jako nezvykle krutého otce, který nikdy neváhá říct dceři pravdu do očí. Přestože jí jeho poznámky mnohdy ublížily, Lisa prý nechce, aby její memoáry otce v očích veřejnosti poškodily – naopak.

Vztah mezi Stevem Jobsem a jeho dcerou nikdy nebyl ideální, což naznačuje především fakt, že se k otcovství po narození Lisy zpočátku nechtěl přiznat. O dva roky později – tedy v roce 1980 – to dokázaly testy otcovství, i přesto to ještě kolik let popíral. „Byla jsem pro něj přítěží pro jeho cestě na vrchol, protože se náš příběh nehodil do jeho vyprávění o velikosti a ctnosti, o kterém snil,“ cituje z memoárů server Independent.

Lisa v memoárech popisuje, jak se Jobs o dceru začal postupem času víc a víc zajímat – navštěvoval ji doma a brával ji i na bruslení. Na střední škole, když se její matka topila ve finančních problémech, u otce dokonce bydlela.

Stále se však k dceři choval velmi chladně – až na pár okamžiků, kdy naopak projevil velkou spontánnost. Například když byla Lisa na školním výletě v Japonsku, její otec se tam bez ohlášení objevil a strávil den s dcerou mimo školní program. „Bála jsem se ho, zároveň jsem k němu ale cítila třesoucí se, elektrickou lásku,“ popisuje vztah s otcem podle amerického deníku The NY Times.

Mnohdy se však Lisa musela vyrovnat s velmi drsnými komentáři. Těsně před smrtí v roce 2011 jí otec například řekl, že „smrdí jako záchod“. Lisa však Jobse brání s tím, že jí pouze řekl pravdu a její tehdejší vůně mohla skutečně připomínat osvěžovač na toaletách. „Nevěděla jsem o tom. Někdy je hezké, když vám někdo řekne, jak jste ve skutečnosti,“ vysvětluje Lisa.

Milé odpovědi se však Lisa nedočkala ani v momentě, kdy se otce zeptala, zda by jí nepřenechal své Porsche, až ho nebude potřebovat. „Nic nedostaneš. Rozumíš? Nic,“ zněla otcova drsná odpověď. Lisa se však nedočkala hezkých odpovědí ani jako malá – například když se otce ptala, jestli je první počítač společnosti Apple „Lisa“ pojmenovaný po ní. „Ne. Promiň, dítě,“ řekl Jobs tehdy ještě malé Lise. Ani to však dnes dospělá dcera nemá za zlé.

Za mnohé věci – například za to, že s ní netrávil tolik času – je jí prý otec na sklonku života omluvil. Těsně před tím, než zemřel na rakovinu slinivky, se Steve Jobs dcery údajně také ptal, jestli o něm jednou napíše knihu. Odpověděla, že ne. „Dobře,“ odpověděl prý její otec a otočil se zpátky k televizi. Tento slib Lisa nedodržela.