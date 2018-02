Ze severního pólu bude možná brzo jižní. Odborník ale varuje před vytvářením katastrofických scénářů

Mají to dokládat data ze tří satelitů typu Swarm, které sílu magnetického pole monitorují. Podle Jana Koláře z České kosmické kanceláře tyto satelity ukazují, že slábnutí magnetického pole, které jejich přesun může doprovázet, je až 10krát rychlejší, než předpovídal model, který překlopení pólů předpokládá v průběhu příštích 2 tisíc let. „Průkazné to však není, protože oblasti se slabším polem se vyskytují hlavně nad americkým kontinentem, zatímco nad Asií naopak pole zesiluje,“ doplňuje Kolář. Během posledních dvou stovek let zeslábla magnetická ochrana Země až o 15 procent.

