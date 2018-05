Ze Simpsonových by mohla odejít další postava. Kdo to má v seriálu nahnuté?

Slavná žlutá rodinka se poprvé objevila na amerických obrazovkách v prosinci 1989. Od té doby už téměř tři dekády baví děti i dospělé po celém světě. Postavy v seriálu nestárnou. Líze je stále osm let, Bártovi deset a až na výjimky nikdo ve Springfieldu neumírá. Někteří obyvatelé nicméně časem zmizeli, například herec Troy McClure, jehož představitel Phil Hartman zemřel, nebo muzikant Murphy Krvavá dáseň a v posledních sériích také učitelka Edna Krabappelová. Podobný osud by mohl v nejbližší době potkat i provozovatele Kwik-E-Martu Apua. Vypadá to, že některým divákům už nepřijde vtipný a naopak je uráží.