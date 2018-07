Zeman s Kiskou mají naplánovanou jízdu historickým vlakem, připomenou výročí založení Československa

Společná jízda je naplánována na neděli 29. července. Oba prezidenti se setkají v Hodoníně, kde se Masaryk narodil. U místní sochy prvního československého prezidenta položí květiny. Na nádraží je bude čekat historická vlaková souprava tažená parní lokomotivou. Zařazen do ní bude i salonní vůz Aza 80, který byl v roce 1930 vyroben přímo pro Masaryka k jeho 80. narozeninám. TGM ho prvně použil při cestě na zotavenou na francouzskou Riviéru. Později jím jezdil po Československu i do zahraničí. Vůz byl zařazen i ve smutečním vlaku, který v září 1937 převážel tělo Masaryka do Lán. Později ho používal i třeba protektorátní prezident Emil Hácha a v květnu 1945 jím do Prahy přijel prezident Edvard Beneš.

Ve vlaku by měl prezidenty na asi čtyřhodinové cestě doprovázet například zástupce Českých drah nebo slovenský historik, který se specializuje na působení Masaryka na Slovensku. Pro státníky bude připraven oběd a jednat také budou mezi čtyřma očima. V Topoľčiankách bude nachystána další připomínka Masaryka. Odpoledne Zeman odletí zpět do ČR.

Vybrané datum je podle Jindráka symbolické, protože 29. července 1923 poprvé Masaryk přijel na zámek v Topoľčiankách. Poznamenal, že český prezident navštíví Slovensko potřetí za poslední rok. V zemi byl v prosinci na závěr svého prvního funkčního období, poté na Slovensko odjel na svou první zahraniční cestu po znovuzvolení.

Nynější cesta má kromě Masaryka připomenou především letošní velké výročí 100 let od vzniku Československa. Prezidenti by se opět měli potkat na konci října, kdy oslavy vyvrcholí. Nejprve je Kiska pozván na 28. října do Prahy, kde pravděpodobně společně absolvují některé z připomínkových akcí. Zeman by naopak mohl o dva dny později navštívit Slovensko, které si připomene 100 let od podpisu Martinské deklarace. V ní zástupci Slovenska vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného česko-slovenského státu.