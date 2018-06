Země k pronájmu. Džibutsko drží prst na tepně obchodu, hostí nejvíc vojenských základen na světě

Když Džibutsko získalo v roce 1977 svou nezávislost, byla v zemi jedna ulice, jedna střední škola a dva doktoři. Od té doby se ale změnilo mnohé. Džibutsko si uvědomilo, že má konečně možnost využít toho, co mu jeho jinak poněkud skoupé sudičky daly do vínku - geografickou polohu.

Džibutsko je pro námořní dopravu tím, čím je londýnské Heathrow pro dopravu leteckou. Je lícem Suezského průplavu, branou do Rudého moře i Indického oceánu a prstem na tepně světového obchodu, jehož pětina proudí právě tudy.

Džibutsko má ale strategickou polohu bez ohledu na moře a oceány. Je to jen co by kamenem dohodil do Jemenu na Blízkém východě, leží u stále piráty oblíbeného Adenského zálivu a do Čadu a Nigérie to k hnutí Boko Haram rovněž není daleko. Když se do rovnice dosadí relativní politická stabilita a eminentní důležitost pro mezinárodní obchod, je jasné, proč žádný jiný stát nemá tolik cizích vojenských základen jako právě Džibutsko.

Spojené státy zde mají svou jedinou vojenskou základnu v Africe, Číňané první základnu na světě. Japonci zde vybudovali první vojenskou základnu od konce druhé světové války a jsou zde zastoupeni i Italové či bývalá koloniální velmoc Francie. Navíc zde vojenskou základu staví Saudská Arábie a zájem projevili Rusové, Turci či Indové. Prťavé Džibutsko je na roztrhání.

Pro zemi jde v první řadě o výborný byznys. Od Číňanů za pronájem inkasuje sto milionů dolarů ročně, Američané platí o něco méně. To na zemi, která měla loni HDP jen něco přes dvě miliardy dolarů, není zanedbatelný příjem. Zejména pokud spolu s těmito penězi proudí – hlavně čínské – finance i do infrastrukturních projektů.

A vojenská přítomnost téměř všech světových velmocí Džibutsku přináší i další benefity – většina teroristických organizací si nejspíše dvakrát rozmyslí, než tam založí vlastní základnu. Přicházejí ale i specifické problémy.

Začalo to soupeřením mezi francouzskými a japonskými vojáky o přízeň místních prostitutek, pokračovalo snahou amerických a čínských vojáků nafotit každý kousek technologie protějšího vojenské báze.

V poslední době ale zašly škodolibosti ještě dál. „Číňané naše letadla oslňují lasery,“ stěžují si Američané, kteří zaznamenali až deset takových incidentů. Několik pilotů kvůli tomu dokonce utrpělo poranění rohovky. Čína však vinu odmítá. „My za to nemůžeme a vy si raději ověřte fakta, než začnete do světa vytrubovat takové fámy.“

Pro Džibutsko jsou ale tyto žabomyší války vedlejší. Pro zemi je podstatný příliv tvrdé měny, který zatím neustává.