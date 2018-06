Zemřel otec Okamura. Dva synové ho drželi za ruku, Tomio ne

Je to bolestivá zpráva pro rodinu Okamurů, jejich nemocný otec Matsuo ve čtvrtek v Japonsku zemřel. Před jeho smrtí u něj na návštěvě byli jeho synové Hayato a Osamu.

„Zůstávám v Tokiu ještě několik dní až do tatínkova japonského smutečního obřadu. Později se pak chystáme pochovat urnu s tatínkovým popelem – podle jeho přání – do hrobu na pražském Vinohradském hřbitově, kde už několik let odpočívá naše maminka – životní láska jeho mladých let,“ napsal na Facebooku Hayato Okamura.

