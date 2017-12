Žena se svěřila manželovi, že ji někdo na večírku opilou znásilnil. Testy DNA označily za pachatele jeho samotného

To, co prožil britský pár, působí jako zápletka z pořádného filmového drama. Žena se po prohýřené noci svěřila manželovi, že ji zřejmě nekdo znásilnil. On sám ji vstřícně naznačil, že to je téma pro policii. Tehdy ale zřejmě netušil, že dojde na testy DNA, se kterými sotva půjde polemizovat. Soud posléze ukázal na něj samotného jako na viníka. O případu informoval britský Daily Mail.