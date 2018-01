Zmizelá Míša žije někde v Německu, věří babička. Školačka se jí prý snažila dovolat

Míša Muzikářová zmizela 11. ledna, v ten den nepřišla do školy. Její matka odcházela do práce kolem páté ráno, v té době měla dívka doma oblečení a věci do školy. Fyzicky ji ale nekontrolovala. Když tentýž den v 18:54 nahlásila pohřešování, věci v bytě nebyly. Roční pátrání ale žádné stopy nepřineslo a kriminalisté se přiklání k tomu, že je děvče po smrti. Babička Eva s tím ale nesouhlasí a věří, že její vnučka žije a je někde v Německu.

„Na mobil mé kolegyně z divadla, kterou Míša zná, někdo pětkrát volal z Německa. Chápete, že by šlo o omyl, jak ten neznámý muž tvrdil, když jsme volali zpět? Že by se někdo pětkrát spletl?“ prozradila serveru iDnes.cz Eva s tím, že Míša její kolegyni i další zaměstnance Severočeského divadla v Ústí nad Labem dobře znala, protože tam za babičkou chodila. „Čísla svých blízkých máme uložena v mobilu a nepamatujeme si je. Číslo, na které někdo volal, je na stránkách, a proto si je Míša mohla najít a ozvat se,“ doplnila.

