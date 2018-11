Znásilnění a vynucený potrat: Escobarova manželka popsala začátky jejich soužití v knize

Když se s Pablem Escobarem seznámila, bylo jí pouhých 14 let. Pablo, nejznámějšího kolumbijský drogový boss, byl o 11 starší. Ve své knize nazvané My Life and My Jail with Pablo Escobar popsala, že jejich sblížení neprobíhalo zcela podle jejích představ.

Sedmapadesátiletá vdova se médiím svěřila, že se „musela ponořit do hlubin své duše, aby získala odvahu a tajemství, která se snažila 44 let tajit, konečně odhalila.“ Ještě jí nebylo ani 15, když ji podle jejích slov Pablo poprvé „objal a políbil“. „Nebyla jsem na to připravená. Nevěděla jsem, co ten intimní a intenzivní kontakt znamená,“ popisuje.

O tři týdny později už se ale začala Victoria cítit „divně“. Že by mohla být těhotná, ji ale nenapadlo. Napadlo to ale Pabla, který ji odvezl do „ženského domu“ daleko v kolumbijské poušti. Po příjezdu téměř okamžitě skončila na nosítkách a starší dáma jí zavedla několik kanyl. Podle jejích slov měly sloužit jako „prevence proti těhotenství.“ „Pak mi řekla, ať jsem opatrná a kanyly si vyndám, až začnu krvácet.“

Victoria nepochopila, o co se jedná, a ženu bez řečí poslechla. Se zavedenými kanylami chodila i přes bolesti do školy. S ničím se nemohla nikomu svěřit, ani své matce ne. Potrat byl až do 70. let v Kolumbii považován za neodpustitelný hřích.

Victoriin příběh, který dlouhá léta zůstával skryt i před nejbližší rodinou, nyní právě ji zasáhl nejvíce. Dcera Victorie a Pabla Manuela není schopná pochopit, proč se její otec zachoval vůči matce tak bezohledně a vystavil jí tak velkému zdravotnímu riziku.

„Snažím se teď čelit své minulosti a převzít odpovědnost. Necítím se v této roli dobře, ale dlužím to ostatním obětem,“ píše Victoria. Přes všechno svojí bolest dokázala svému manželovi odpustit. „Máme spolu dvě děti a právě jim jsem vděčná za to, že mi dávají sílu do dalšího života.“