Cesta do Indonésie: Jak jsme vylezli na Mt. Rinjani

Minulý rok jsem se vydal s mojí maminkou navštívit mého bratra do Singapuru, kam se před pár lety odstěhoval i s rodinou. Jelikož nejsem úplně městský člověk, rozhodli jsme se využít levných přeletů v této části Asie a vyrazili jsme na Lombok zdolat úchvatnou sopku Mt. Rinjani.

Již po příletu na ostrov na nás překvapilo, o jak turistickou oblast jde. Ano, je to vedle Bali, kam se sjíždí všichni cestovatelé světa toužící po odpočinku. Ale od několika zdrojů jsem měl informaci, že Lombok je mnohem méně turistický než její západní bratr. V tom případě bych nechtěl vidět, jak to na Bali musí vypadat!

Po příletu si nás na letišti vyzvedává jakýsi delegát společnosti, která nám zprostředkuje zdolání sopky. Mt. Rinjani je součástí přírodní rezervace a člověk tam bohužel nesmí bez doprovodu, takže jediná šance je vypravit se na místo s takovouto společností, která vám poskytne i zázemí v podobě průvodce a kuchaře po dobu strávenou na hoře. Pro mě neobvyklý luxus, ale co už. Objíždíme v autě téměř celý ostrov, až nakonec zastavíme u velice pěkného stavení, kde přespíme v dřevěné chatrči. Ráno na nás čeká už bohatá snídaně se spoustou ovoce, které si s chutí dáme. Po chvíli přijíždí majitel cestovky a dává nám organizační informace.

Poté se objevuje náš guide s kuchařem, vyrážíme nakoupit suroviny a jedeme směr úpatí Rinjani. Zde se zastavujeme v místní kanceláři vyřídit dokumenty a po chvíli už bereme batohy a vyrážíme na dvoudenní výšlap. První část ubíhá poměrně rychle, nejde se do velkého kopce, náš průvodce se trochu trápí, protože to je letos prý jeho první výšlap. A cigarety na každém kilometru mu taky asi nepřidaly. Po chvíli se začne cesta zvedat kolmo na sopku a tady nás čeká ten nejnáročnější úsek.

Paprsky Slunce jsou nelítostné a teplota kolem 30 stupňů nás nutí hledat stín, kde to lze. Konečně po pár hodinách dolézáme do sedla, kde postavíme stany. Pokračovat v cestě budeme ve 2 ráno, abychom na vrchol dorazili dostatečně brzo a mohli pozorovat východ Slunce. Zatím nás v tábořišti ale čeká výborná večeře od našeho kuchaře a krásné výhledy do kráteru sopky. Jsme ale poměrně unavení po výšlapu, a jelikož nás čeká brzký budíček, jdeme spát brzo.

Budík nám zvoní přesně ve dvě, my v rychlosti popadneme batoh, sníme tyčinku a vyrážíme s čelovkou nahoru. Tento úsek je poměrně náročný. Jde se po lávové suti, která podkluzuje. Máme pocit, že nahoru jde polovina obyvatel Lomboku, svit z baterek vidíme všude kolem nás. Po chvíli se ale dostáváme dopředu a to už se jde lépe, protože člověk kolem sebe nemá zástupy lidí.

Celkové převýšení čítá zhruba 1000 výškových metrů. Poslední kousek je nejtěžší, protože je kolmý a člověk na suti hodně sjíždí. Nicméně po 4 hodinách jsme konečně stanuli na nejvyšším vrcholu Lomboku a s napětím všichni očekáváme východ Slunce. Kolem šesté ráno vítáme s nadšením první paprsky. Lidé využívají tento moment buď k focení nebo ohřívání se – téměř všem je totiž po vyškrábání se na téměř čtyřkilometrový vysoký kopec zima.

Na vrcholu strávíme zhruba hodinu, převážně focením. Poté průvodce zavelí, že se již budeme vracet, tak jdeme a už se těšíme na vydatnou snídaní v tábořišti. Po snídani balíme stany a spolu s ostatními vyrážíme zpět dolů do civilizace. Tato cesta ubíhá o poznání rychleji, člověk jde přeci jen z kopce.

Musím uznat, že výlet na Mt. Rinjani byl nádherný a klidně bych se tam někdy vrátil. Co mi trochu vadilo (a doufám, že se bude průběžně zlepšovat) jsou klasické problémy, které sužují snad všechny země jihovýchodní Asie, a to jsou odpadky všude. Bohužel i podél cesty na tak krásnou horu, jakou Mt. Rinjani je, se táhne pás plastových odpadků, které zde pohazují jak někteří místní průvodci, tak bohužel i sami turisté. Každopádně pevně věřím, že tato situace se bude pouze zlepšovat a někdy v budoucnu slezeme tento skvost Indonésie, aniž by na nás koukali všude po cestě obaly KitKatů a Snickersek…