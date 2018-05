Stále více Čechů se na dovolenou vydává do jihovýchodní Asie. Láká je tropické klima a exotická kultura Thajska či Bali. Jenže výlety do těchto zemí s sebou nesou i rizika. Cestovatelé by neměli zapomínat, že jsou v oblasti třetího světa a domů si mohou kromě suvenýrů odvézt také nějakou nepříjemnou tropickou chorobu.