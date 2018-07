Jak na levné letenky? Poradíme vám, jak při jejich nákupu ušetřit

Bývá to základ každé dovolené, kterou si zařizujete sami bez pomoci cestovní kanceláře - sehnat letenky a ubytování. Obojí pochopitelně co nejvýhodněji, neboť obvykle jde o velkou část výdaje za celou dovolenou. Na obou položkách lze přitom ušetřit, pokud se budete držet několika jednoduchých tipů.

Nejprve tedy letenky. Základem při jejich nákupu na internetu je používat anonymní režim prohlížeče, protože když se díváte na některé nabídky opakovaně, stránka si vás zapamatuje a může vám cenu zvýšit. Anonymní režim zapnete zpravidla v hlavní nabídce prohlížeče, vyberte položku nazvanou jako “nové anonymní okno”. Že v něm jste, poznáte snadno, neboť prohlížeč vás na to upozorní.

Dalším důležitým krokem je výběr vyhledávače letenek. Jako nejspolehlivější se osvědčil Skyscanner, který kontroluje ceny u všech možných dopravců a má jednoduché a funkční rozhraní. Díky němu se lze snadno podívat, kam se z daného místa dá dostat nejlevněji nebo jaké jsou ceny letenek během celého měsíce. Pokud se chcete dostat do nějaké země (a nezáleží vám na přesné lokalitě), Skyscanner vám ukáže, do jakých měst se dá doletět nejlevněji, což je rovněž výrazná pomoc při plánování cest.

Ale kdyby vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovoval, můžete použít alternativy jako Momondo nebo JetRadar. A na kombinaci více letů je zase dobré Kiwi, které umožňuje vyhledávání letů z/do celých oblastí. Pokud tedy nemusíte letět z Prahy, ale hledáte nejlevnější letenku i z přilehlých států, zkuste se podívat tam. To samé v případě, že toužíte co nejlevněji doputovat třeba do Jižní Ameriky - a nezáleží vám na tom, kam přesně.

Obvykle se však vyplatí použít vyhledávač jen jako inspiraci a pak zkontrolovat stránky samotných dopravců, za kolik nabízejí letenky tam. Ceny bývají v tom případě zpravidla nižší, navíc se můžete proklikat i k nějaké slevě, třeba při použití mobilní verze. Takřka vždy se vyplatí se na stránkách dopravce zaregistrovat; zabere to sice nějaký čas navíc, ale snadno tím můžete získat nějakou odměnu.

Tuto radu se obzvlášť vyplatí dodržovat, pokud kupujete několik navazujících letů. Koupit je přes vyhledávač je sice o trochu pohodlnější, ale zpravidla také dražší. Vyplatí se proto investovat trochu času a všechny letenky si najít ručně. Pokud kupujete navazující (či zpáteční) lety od stejné společnosti, mohou vás takto vyjít také o něco výhodněji. Surfujte na Bali, Srí Lance i Maledivách. Seznam nejlepších míst, kde chytat vlny

Při samotném nákupu si dejte dobrý pozor na to, abyste koupili opravdu to, co potřebujete. Nevejdete se do palubního zavazadla? Přikupte si další bagáž raději teď, na letišti to vyjde draho. Chcete naopak co nejlevnější let, bez jídla, pojištění a rezervace sedadel? Dejte si dobrý pozor, abyste všechny tyto nabídky zrušili. Některé aerolinky, třeba singapurský Scoot, vám výběr sedadel zatrhnou automaticky a nakonec se můžete divit, jak se cena letenky nenápadně zvedla o několik stovek.

S nákupem letenek neotálejte. Některé vyhledávače vám nabídnou odhad, jak se cena letenek může v budoucnu změnit, ovšem že by klesla, to se stává zřídkakdy. Když vidíte dobrou cenu, berte ji hned. Za pár hodin už může být (a pravděpodobně bude) vyšší. Umíte smlouvat? Zjistěte, jak se domluvit na ceně na exotických trzích

Poslední rada se týká samotného placení. Nejjednodušší metodou bývá uhrazení částky pomocí platební karty, za to si však aerolinky zpravidla účtují drobný poplatek navíc. Jednou to nezabolí tolik, ale pokud cestujete hodně, můžete takto zbytečně vyhodit docela hodně peněz. Stojí za to si proto založit účet na PayPal, což je jakási digitální peněženka, a nahrát si peníze tam.