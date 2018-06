Jak se neztratit v cizím městě? Tipy na užitečné aplikace i vychytávky zdarma

Dlouhá cesta. Vysazení na letišti/nádraží. Cizí město, cizí jazyk, cizí prostředí. A teď: Jak se zorientovat? Rozkoukávání se v neznámém městě bývá obvyklá výzva cestovatelů. Někdo na to má větší nadání, někdo menší, některá města jsou složitější, jiná méně. Přinášíme seznam několika osvědčených triků, které vám pomůžou v každém případě.

Klíčová je pochopitelně příprava. Jistě, třeba v Londýně se asi na všechno snadno doptáte, ale stačí vyrazit do trochu exotičtější destinace a můžete být zmateni. Co jezdí z letiště? Jaká je přiměřená cena za taxi? A kam mám vlastně jet? Tyto tři otázky byste měli mít zodpovězené ještě dříve, než dorazíte na místo (a odpovědi schované v hlavě nebo někde po ruce).

Už na letišti, případně nádraží, obvykle můžete zadarmo dostat některé příručky, které vám pomohou s rozkoukáním. Zjistěte si, co se ve městě děje, můžete přijít na skvělé věci. Sežeňte si mapu (nebo si ji ještě lépe stáhněte do mobilu). Prozkoumejte ceny hromadné dopravy. Ano, obvykle se po dlouhé cestě chcete jen dostat do postele, ale vyplatí se těmto věcem pár minut obětovat - než později litovat.

Řada měst nabízí turistickou kartu, která poskytuje na nějakou dobu dopravu zdarma a také slevu na některé vstupy. Leckde vám ji budou i aktivně nabízet - a může se to zdát jako výhodná nabídka. Nejprve si ale sami odpovězte na otázku: Co vlastně budu ve městě dělat? Je tak rozlehlé, abych hromadnou dopravu opravdu potřeboval? A chystám se obrážet muzea, nebo se procházet po parcích a nasávat atmosféru v uličkách? Ne každému se turistická karta vyplatí.

Určitě si také stáhněte některé základní cestovatelské aplikace. Uber či Grab na taxi, Google Maps, Google Translator (a daný jazyk v off-line režimu), Foursquare či TripAdvisor na restaurace.

Na aplikace je spoleh, jelikož obvykle nabízejí kolektivní vědomí, tedy zkušenosti více uživatelů. K nezaplacení ale bývá i povídání s místními. Zbavte se ostychu a vyptávejte se jich. Co byste měli ve městě vidět, kromě všem dobře známých atrakcí. Kam zajít. Poslechněte si jejich příběh. Třeba se dozvíte zajímavý tip, získáte pozvání na drink/večeři nebo navážete nové přátelství.

Zjistěte si také, zdali se ve městě nepořádají prohlídkové túry zdarma. Pokud ano, podnikněte ji co nejdříve. Spoustu zajímavých míst uvidíte a na další dostanete tipy - a můžete je navštívit později znovu na vlastní pěst.

Pokuste se si některé orientační místa zapamatovat. V každém městě takové výrazné body jsou a jakmile budete vědět, kde se zhruba nachází a kam se z nich dá dostat, výrazně vám to usnadní pohyb po městě. Orientačním bodem se může stát i turistické centrum, kde vás rádi nasměřují na další cíle.

Nepohrdejte ani tím, když vám někdo nabídne vizitku. Třeba ji už nikdy nevyužijete, ale obvykle tam bývají pro cizince cenné údaje - telefonní číslo a adresa. Zejména v případě hotelu se to může hodit, pokud se ztratíte.

V neposlední řadě si dejte pozor ohledně chování. V každém kraji mají jiné mravy a zvyky z Česka nemusí být po světě univerzální. Pokud si nenastudujete etiketu v dané zemi dopředu, držte se davu. Pokud se lidé zouvají před vstupem do obchodu, dělejte to také. Pokud chodí zahaleni, neprovokujte výstřihem nebo odhalenými koleny. A zkuste pochytit aspoň pár základních slovíček z jazyka.

Každé město je samozřejmě specifické a vyžaduje trochu odlišný přístup. Pokud se budete držet těchto základních rad, měli byste se však všude základně zorientovat bez problémů.