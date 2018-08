Kanadské Rocky Mountains ze severu: Výhled na ledovce a národní park Jasper

Samotný přejezd si neskutečně užíváme a děláme pauzy na krátké výlety k jezerům a vyhlídkám nedaleko silnice. V infocentru po cestě dostáváme tip na dva výlety zhruba v půli cesty. Přejezd tedy rozdělujeme na dva dny a noc trávíme v tábořišti nedaleko Hector lake.

Ráno vstáváme brzy, jelikož chceme oba výlety stihnout v jeden den a ještě večer dorazit do Jasperu. Při východu Slunce jsme již na cestě a jdeme svižnou chůzí na vrchol kousek od tábořiště, odkud se nám otevírá výhled na jedno z ramen ledovce Athabasca. Nahoře dáváme snídani a vracíme se k autu a přejíždíme k rozcestí Saskatchewan crossing, odkud vyrážíme na druhý výlet.

Jdeme zhruba dvě hodiny do kopce a boříme se do sněhu, ale po dosažení vrcholu je nám jasné, že to celé stálo za to. Výhled na ledovec Saskatchewan táhnoucí se údolím je prostě dech beroucí. Jsme tu minimálně hodinu, fotíme, kocháme se a užíváme si tento nezapomenutelný výhled. Cesta zpátky už utíká svižněji, dolů po sněhu to prostě jde rychle. Nasedáme do auta a míříme do Jasperu.

Po příjezdu do Jasperu zjišťujeme, že je to o něco málo méně turistické než Banff, ale lidí je tu pořád dost. V rychlosti si projdeme město, zkusíme kanadskou specialitu – poutine (de facto hranolky se zapečeným sýrem a zalité hustou omáčkou) a zjišťujeme, že se poměrně výrazně změnila předpověď. Po krátké poradě je rozhodnuto – jedeme ihned na sever, kde máme v plánu dát třídenní výlet k úpatí Mt. Robson, jelikož tam má být ještě následující dny pěkně a bereme to podle fotografií a doporučení jako zlatý hřeb našeho kanadského dobrodružství.

Po příjezdu k branám parku platíme v místní rangerské boudě poplatek za nocleh v parku, zabalíme krosny a vyrážíme na poměrně náročnou cestu. Už po chvíli se před námi objevuje první skvost místní přírody – jezero Kinney. Zasněžené horské štíty se zrcadlí na jeho tyrkysové hladině, je to prostě úžasný pohled. Strávili bychom tu delší dobu, ale komáři a představa zbytku stoupání nás nutí pokračovat. Po dalších pár hodinách dorážíme k úpatí andělských schodů. To je označení pro zřejmě nejtěžší úsek, během kterého zdoláme na poměrně malé vzdálenosti zhruba 700 výškových metrů.

I přes těžké batohy a neskutečné vedro si to užíváme, protože okolní příroda je naprosto úžasná. Po pár hodinách se konečně dostáváme k Mt. Robson, odkud nás čeká už jen pár kilometrů chůze po rovině, než dorazíme do tábořiště, kde si vybereme místo s výhledem přímo na horu a jezero pod ní. Jídlo odnášíme do kontejnerů proti medvědům a zkoušíme koupání v ledovcovém jezeře. Stihneme ještě krátký výlet do jižního průsmyku, který je ale dále zavřený z důvodu migrace jelenů.

Další den se rozhodujeme pro okruh nad tábořiště, který trvá téměř celý den a který nám poskytne nádherný výhled na Mt. Robson, jezero pod ním a na okolní hory a údolí. Celou cestu si neuvěřitelně užíváme, je tu liduprázdno a příroda možná ještě hezčí než v jižní části Rockies.

Po návratu ke stanu se už začíná obloha zatahovat, to nám ale nevadí, protože to hlavní jsme již viděli a spokojeni večeříme na břehu jezera a pozorujeme, jak se z ledovce na Mt. Robson utrhují masy ledu a padají do jezera. Je to úchvatná podívaná, na kterou člověk nikdy nezapomene…