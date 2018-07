Láká vás jízda na slonovi? Na tuto atrakci byste měli raději zapomenout

Jsou to majestátní tvorové oplývající vysokou inteligencí a mimořádnou pamětí. Turisté se o nich ale často netouží dozvědět víc, stačí jim projížďka na jejich hřbetě a fotka jako trofej na památku. Netuší, že zaplacením za tuto atrakci podpořili týrání zvířat.

Jízda na slonovi je oblíbenou turistickou zábavou především v Thajsku či v sousedním Myanmaru. Kvůli vysokému zájmu jsou ilegálně odchytávána také další divoká zvířata. V přírodě jich přitom v tomto regionu už moc nezbývá, odborníci odhadují, že jich tu může být kolem dvou tisíc kusů.

Ačkoliv sloni na člověka většinou neútočí (výjimkou bývají sloni samotáři a zvířata v období říje), na svém hřbetě by ho nikdy dobrovolně vozit nenechali. Jejich páteř pro to není uzpůsobena a trpí.

Na dovolenou do Chorvatska: 10 ověřených tipů na cestu, ubytování i způsoby, jak ušetřit

V zajetí proto zvířata podstupují tvrdou drezúru a k vození lidí jsou nuceni pod tvrdými tresty. Výcvik slůňat se nazývá „phajaan”, tedy zlomení duše. V praxi vypadá tak, že mláďata jsou odtržena od matky a držena v malé prostoru, někdy ve vykopané jámě, někdy v kleci. Trpí nedostatkem vody, spánku a potravy. K poslušnosti jsou nuceni ostrým hákem, který jim cvičitelé zabodávají do kůže za ušima.

Sloni na výcvik nikdy nezapomenou a hák mají i v dospělosti spojený s bolestí. Cvičitelé ho tedy využívají dál – buď k manipulaci se slonem, nebo k zastrašování zvířete.

Některé agentury lákají návštěvníky na ještě krutější zábavu, než je jízda na slonovi. V Thajku existují sloní show, při kterých několikatunová zvířata předvádí stojku či malují obrazy. Štětec mají přitom zavedený přímo do chobotu, což je pro něj extrémně bolestivé. Turisté obdivují obrázky, aniž by si uvědomili, že zvíře má oči uložené ze strany hlavy a na plátno ani nevidí. Tahy dělá po paměti, netuší, co znamenají, snaží se pouze vyhnout trestu.

Jak cestovat letadlem? Odhalte tajné tipy zkušených cestovatelů, které vám usnadní cestu

Turisté, kteří nechtějí podporovat týrání ale nemusí být o kontakt se slonem ochuzeni. V Jihovýchodní Asii se začínají rozšiřovat centra a útulky pro slony, které nepoužívají háky ani řetězy a sloni jsou cvičeni s pomocí odměn, nikoliv trestů.

Po absolvování drezury už se slůně nemůže vrátit do volné přírody a řada slonů z turistických atrakcí nachází místo na dožití právě v těchto útulcích. Turisté se na ně jezdí dívat, krmí je a vyráží s nimi na procházky džunglí. Ježdění na slonech je tu samozřejmě zakázáno.