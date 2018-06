Místo zázraků. Městečko v Portugalsku patří mezi ta nejposvátnější

Fátima by byla jen dalším malým ospalým portugalským městečkem, do kterého by návštěvník zabloudil leda tak omylem. Nebýt 13. května 1917. Toho dne se tu třem malým dětem zjevila Panna Maria a jejich osud i příběh tohoto místa se navždy změnil.

Když si chcete ve Fátimě koupit sendvič a ovoce, budete po obchůdku pátrat docela dlouho. Pokud byste si ale chtěli pořídit růženec a svěcenou vodu, narazíte v každé ulici aspoň na tři ochotné prodejce. Sem se nejezdí na dovolenou, sem se jezdí pro zázraky.

V centru najdete hned vedle sebe několik kostelů a nespočet obchodů se sochami Panny Marie, s obrázky dětských pasáčků, s voskovými figurkami, co je věřící jako obětiny hází do ohně. Recepční v hotelu po předání klíčů automaticky tiskne i rozvrh ceremonií. Prodloužené víkendy po Evropě: Prověřené tipy, jak si užít dovolenou v evropských metropolích

I bez mapy víte, kam zamířit. Špičku kostela je vidět zdálky, tlampače dokolečka opakují liturgické zpěvy. A před vámi se po kolenou plazí zástup věřících. Ale nemíří k velké bazilice Panny Marie Růžencové, ale k malé kapli Zjevení pár metrů před ní. Právě tam se před více než sto lety, 13. května 1917, stal zázrak.

Tři malí pasáčci na louce zrovna pásly ovce, když tu na obloze něco zablesklo. Zvedli hlavu a podivili se, neboť byla jasná obloha a nic nenasvědčovalo blížící se bouřce. Pak se ale objevil druhý záblesk. Francisco, Jacinta a Lúcia se už chystali odvést ovce do bezpečí, když tu ji nad dubem spatřili - překrásnou paní zářící jasným světlem.

Paní růžence, jak sama sebe nazývala, požádala děti, aby se oddaly Svaté Trojici. A aby se každý den modlily, neboť tím přinesou konec právě zuřící první světové válce. Jacinta o tom, co viděl, řekla matce. Další den už si o události povídala celá vesnice.

Tři předpovědi

Panna Maria pasáčkům slíbila, že se každý měsíc třináctého vrátí - a v červenci jim svěřila tři tajemství ohledně budoucnosti. Když se pak třináctého srpna měla zjevit znovu, nechal správce oblasti děti krátce uvěznit. V konzervativně naladěné zemi se jejich povídání o nadpřirozenu politické vrchnosti příliš nelíbilo.

Ač o věrohodnosti dětských historek panovaly pochyby, zájem o Fátimu rostl. Na Cova da Iria, místo, kde se Panna Maria zjevovala, proudily davy věřících, kteří se o zjevení doslechli. V říjnu se tam společně s dětmi vypravilo i dalších 70 tisíc lidí včetně fotografů a novinářů. Paní růžence viděly jen děti, ale ostatní popsali zážitek, kterému se od té doby říká Sluneční zázrak. Slunce podle přihlížejících jako velký zářící disk rotovalo po obloze a měnilo barvu. Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou

Jistě, pro celý jev by se dala najít vědecká vysvětlení. Dojem z události mohlo zkreslovat příliš dlouhé hledění do slunce. Možná šlo o kombinaci optického klamu a meteorologické změny.

Ale tisíce lidí na místě tehdy takové myšlenky neměly. Křičely hrůzou a netušily, co se děje. Jedinečný pohled je přiměl uvěřit. A začít se zajímat o tajemství, která si děti od Panny Marie vyslechly.

Jedno by se dalo vykládat jako obraz konce světové války a příchod další, druhé jako vzestup Ruska a komunismu a třetí, odhalené až v roce 2000, mluvilo o vizi biskupa pod palbou. Nejčastěji bývá spojováno s atentátem na Jana Pavla II. v roce 1981; však také on sám poděkoval Panně Marii za záchranu života a ve Fátimě nechal projektil ze zbraně, co ho měla usmrtit. Jedete za exotikou? Nezapomeňte na očkování při cestách do zahraničí

Květnové davy

Jaký to paradox, že se Matka Boží zjevila zrovna ve městě s arabským jménem (Fátima byla dcera proroka Mohameda a také Maurská princezna, která konvertovala ke křesťaství), zemi si ale vybrala správnou. Více než 80 procent všech obyvatel Portugalska vyznává katolickou víru. A Fátima je teď jedno z nejposvátnějších míst všem křesťanů.

Z obyčejného města se stalo poutní místo. Největší davy věřících přitahuje v květnu, když se přiblíží výročí prvního zjevení Panny Marie. Ale nabito v něm bývá celoročně. Míří sem nemocní, kteří prosí o zázrak, míří sem uzdravení, kteří chtějí poděkovat. A míří sem i zvědavci, protože město dýchá atmosférou.